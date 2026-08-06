Где дешевле заправить авто: актуальные цены на бензин и дизель на АЗС

Цены на топливо 6 августа / © Associated Press

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Украинские АЗС обновили цены на топливо 6 августа. Несмотря на относительную стабильность на рынке, разрывы в ценах между некоторыми сетями остаются довольно существенными. Водителям стоит знать, где дешевле заправиться и на чем можно сэкономить.

Об актуальных ценах на заправках пишет РБК-Украина.

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Сколько стоит заправиться 6 августа: актуальные цены на бензин, дизель и газ

По сравнению со вчерашним днем стоимость дизеля и бензина не изменилась. Удорожание пока прекратилось. Впрочем, разница на каждом литре топлива между сетями может расти до 5–6 гривен.

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Самый дешевый бензин А-95 предлагают на АЗС «Укрнафта» — 79,90 грн/л, тогда как на SOCAR за него придется заплатить 85,40 грн/л. Так, разница на каждом литре — 5,50 грн.

Самая низкая стоимость дизеля 6 августа фиксируется на заправке «Укрнафта» — 89,90 грн/л, а самый дорогой дизель отдают на SOCAR — 95,90 грн/л. Разница на каждом литре достигла 6 гривен.

«OKKO»

Pulls 100: 92,90 грн

Pulls 95: 85,90 грн

А-95 Евро: 82,90 грн

ДТ Pulls: 96,90 грн

ДТ Евро: 93,90 грн

Газ: 43,90 грн

WOG

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100: 92,90 грн

95 (Mustang): 85,90 грн

95 Евро: 83,50 грн

ДТ Mustang: 96,80 грн

ДТ Евро-5: 93,80 грн

Газ: 44,50 грн

SOCAR

NANO 100: 95,40 грн

NANO 95: 88,40 грн

А-95: 85,40 грн

ДТ NANO Extro: 98,90 грн

ДТ NANO: 95,90 грн

Газ: 43,90 грн

«Укрнефть»

98 (Energy): 86,90 грн

95 (Energy): 82,90 грн

А-95: 79,90 грн

А-92: 77,90 грн

ДТ (Energy): 91,90 грн

ДТ: 89,90 грн

Газ: 42,90 грн

Что будет с ценами на топливо

Напомним, украинский рынок топлива переживает новую волну удорожания: за последние 10 дней бензин и дизель подорожали от нескольких до 15 гривен за литр. Руководитель Prime Group Дмитрий Леушкин прогнозирует, что к 10 августа дизель может вырасти до 100 грн/л, а бензин — до 95 грн/л.

Пересечет цена дизеля отметку в 100 гривен или удержится ниже, будет зависеть от действий правительства — в частности, от возможного снижения налогов, введения топливного демпфера или специального кэшбека.

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Автогаз остается самым дешевым, и резкого удорожания в ближайшее время не ожидается, хотя закупки европейских стран перед зимой и атаки РФ на суда в Черном море могут изменить ситуацию осенью.

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