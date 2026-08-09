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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1576
Час на прочитання
2 хв

Український співак SHUMEI потрапив у ДТП: що сталося з артистом та його командою

Артист показав наслідки аварії.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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SHUMEI

SHUMEI / © instagram.com/shumei.music

Український співак SHUMEI, він же Олег Шумей, потрапив у ДТП у Києві разом зі своєю командою та розповів, що сталося на дорозі.

Про аварію артист повідомив після того, як новина почала ширитися мережею. Шумею почали телефонувати та писати з питаннями про його стан. Тож музикант вирішив сам пояснити ситуацію. За кермом автомобіля перебував водій, а в салоні були учасники команди артиста. Через погодні умови машину занесло. Автівка опинилася на узбіччі та зазнала пошкоджень.

«Під час руху автомобіля, в якому перебували я та моя команда, через погодні умови машину занесло на узбіччя. Ніхто із нашої команди не постраждав, як і інші учасники дорожнього руху. Незначні ушкодження отримали наше авто та відбійник», — повідомив SHUMEI.

Допис SHUMEI / © instagram.com/shumei.music

Допис SHUMEI / © instagram.com/shumei.music

Допис SHUMEI / © instagram.com/shumei.music

Допис SHUMEI / © instagram.com/shumei.music

Артист також опублікував кадри з місця події, на яких видно наслідки аварії. Зокрема, у машини пошкоджена передня частина. На фото SHUMEI також показав емблему Lexus і пожартував, тож шанувальники могли роздивитися його автомобіль після ДТП. Попри неприємну ситуацію, співак не втрачає оптимізму та ставиться до події без зайвої драматизації.

Допис SHUMEI / © instagram.com/shumei.music

Допис SHUMEI / © instagram.com/shumei.music

За словами SHUMEI, головне, що аварія минулася без травмованих. Ні він, ні члени його команди, ні інші учасники дорожнього руху не постраждали.

Нагадаємо, нещодавно Анатолій Анатоліч вперше за 20 років потрапив у ДТП і показав свій побитий кабріолет.

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