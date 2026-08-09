Гриби / © Pexels

Реклама

Деякі продукти не рекомендується вживати сирими через ризик бактеріального або паразитарного зараження та можливих харчових отруєнь.

Про це пише eatingwell.

Реклама

Продукти, які обов’язково потрібно готувати, а потім вже їсти

Сире тісто

Вживати сире тісто для випічки не рекомендується, оскільки воно може загрожувати здоров’ю. Однією з основних причин є наявність сирого борошна. Багато людей помилково вважають його безпечним, проте під час виробництва борошно не проходить термічної обробки, тому в ньому можуть залишатися шкідливі бактерії, зокрема, що викликають Escherichia coli infection. Ще однією небезпекою є сирі яйця, які часто входять до складу тіста. Вони можуть містити бактерії Salmonella, які здатні викликати серйозні харчові інфекції. Особливо небезпечними такі інфекції можуть бути для дітей, літніх, вагітних жінок та людей з ослабленим імунітетом.

Реклама

Непастеризоване молоко

Непастеризоване (сире) молоко не рекомендується пити без термічної обробки, оскільки воно може містити небезпечні бактерії. Якщо молоко не пастеризоване, найбезпечніше прокип’ятити його перед вживанням. Кип’ятіння ефективно знищує більшість хвороботворних мікроорганізмів.

Яловичий фарш

Сирий яловичий фарш не рекомендується, оскільки він може містити небезпечні бактерії, здатні викликати харчове отруєння. Серед небезпечних бактерій, які можуть бути присутніми у сирому фарші, є кишкова паличка (Escherichia coli), сальмонела (Salmonella) та листерія (Listeria monocytogenes). Вони можуть викликати симптоми, такі як нудота, блювання, діарея, біль у животі, підвищення температури, а в окремих випадках — серйозні ускладнення.

Гриби

Гриби не рекомендується вживати сирими, оскільки більшість з них містять речовини, які можуть дратувати систему травлення або погано засвоюються організмом. Під термічної обробки ці речовини частково чи повністю руйнуються, а самі гриби стають безпечнішими та легкими для перетравлення. Крім того, сирі гриби можуть містити бактерії, паразити або інші мікроорганізми, які знищуються лише за достатнього нагрівання.

Раніше ми писали про те, що деякі поширені фрукти можуть навантажувати здоров’я печінки та збільшувати ризик її пошкодження у разі надмірного вживання.

Реклама

Новини партнерів