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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
574
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1 хв

Анатолій Анатоліч потрапив у ДТП і показав свій побитий кабріолет: "Вперше за 20 років когось зачепив"

Анатолій Анатоліч потрапив у ДТП у Києві. Ведучий пояснив, що сталося.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Анатолій Анатоліч

Анатолій Анатоліч

Український телеведучий та інтерв’юер Анатолій Анатоліч потрапив у ДТП у Києві.

Про це шоумен повідомив в Instagram-stories. Ведучий говорить, що їхав в Оболонському районі столиці. На дорозі був потік автомобілів. Попереду шоумена в середній смузі стояла зупинена автівка. Ведучий припускає, що щось з нею сталося, тож вона заглохла. Щоправда, аварійного знаку не було. Врешті, Анатолій Анатоліч не встиг перебудуватися та сталося зіткнення. На щастя, ніхто не постраждав.

«Сталась невеличка транспортна пригода. Головне — всі живі та здорові, ніхто не постраждав. Та й в автомобіля не такі серйозні пошкодження — крило і бампер. Це, до речі, за 20 років вперше когось зачепив, за 20 років за кермом. Я їхав у потоці, автомобіль з літерою У стояв у середній смузі, щось з ним сталося. Я не встиг перебудуватися», — говорить шоумен.

Анатолій Анатоліч потрапив у ДТП / © instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолій Анатоліч потрапив у ДТП / © instagram.com/anatoliyanatolich

Однак ретро-кабріолет Анатолія Анатоліча зазнав пошкоджень. Ведучий вже показав, який зараз вигляд має його побитий автомобіль. Та шоумен додає, що пошкодження все ж таки не серйозні, подерті лише бампер та крило.

«Це не кров, це фарба червоного авто», — наголосив ведучий.

Анатолій Анатоліч потрапив у ДТП / © instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолій Анатоліч потрапив у ДТП / © instagram.com/anatoliyanatolich

Нагадаємо, нещодавно Анатолій Анатоліч розсекретив схуднення на 20 кіло. Шоумен на фото до та після приголомшив, як змінився.

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Дата публікації
Кількість переглядів
574
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