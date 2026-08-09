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Літній тост зі страчателлою, абрикосами та прошуто: цікавий рецепт
Іноді для ідеальної літньої страви достатньо кількох сезонних інгредієнтів. Солодкі карамелізовані абрикоси, ніжна страчателла, солонувате прошуто та хрустка фокачча — поєднання, яке має ресторанний вигляд, але готується всього за 15 хв.
Літня кухня — це сезон соковитих фруктів, свіжої зелені та простих рецептів, у яких кожен інгредієнт розкривається на повну. Саме таку страву запропонувала приготувати авторка сторінки katherine.nari, яка поєднала в одному рецепті вершкову страчателлу, ароматні абрикоси та вишукане прошуто.
Інгредієнти
фокачча чи улюблений хліб — кілька шматочків
страчателла
абрикоси
прошуто
свіжий чебрець — 2–3 гілочки
оливкова олія — 2 ст. л
мед (за бажанням, якщо абрикоси недостатньо солодкі) — 1 ч. л
листочки базиліку (за бажанням)
Приготування
Спочатку розріжте абрикоси навпіл і видаліть кісточки.
Розігрійте пательню, додайте 1 ст. л оливкової олії та викладіть абрикоси зрізом донизу.
Обсмажуйте їх приблизно 3–4 хв, поки вони не стануть м’якими та не набудуть легкої золотистої скоринки.
Наприкінці додайте листочки свіжого чебрецю.
Якщо плоди недостатньо солодкі, влийте чайну ложку меду, обережно перемішайте та готуйте ще близько 30 сек.
На шматочки свіжої фокаччі викладіть страчателлу, зверху покладіть теплі обсмажені абрикоси та тонкі скибочки прошуто.
Прикрасьте закуску базиліком або додатковими гілочками чебрецю, збризніть якісною оливковою олією та подавайте одразу, поки абрикоси залишаються теплими, а сир ніжним і кремовим.
Цей рецепт легко адаптувати до сезону та замість абрикосів можна використати персики чи нектарини, а якщо хочеться середземноморського звучання, додати стиглі томати. У будь-якому варіанті страва залишиться легкою, яскравою та літньою.