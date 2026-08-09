Літній тост зі страчателлою, абрикосами та прошуто: цікавий рецепт

тост із страчателлою, абрикосами та прошуто tiktok.com/@katherine.nari

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Літня кухня — це сезон соковитих фруктів, свіжої зелені та простих рецептів, у яких кожен інгредієнт розкривається на повну. Саме таку страву запропонувала приготувати авторка сторінки katherine.nari, яка поєднала в одному рецепті вершкову страчателлу, ароматні абрикоси та вишукане прошуто.

тост із страчателлою, абрикосами та прошуто tiktok.com/@katherine.nari

Інгредієнти

фокачча чи улюблений хліб — кілька шматочків

страчателла

абрикоси

прошуто

свіжий чебрець — 2–3 гілочки

оливкова олія — 2 ст. л

мед (за бажанням, якщо абрикоси недостатньо солодкі) — 1 ч. л

листочки базиліку (за бажанням)

тост із страчателлою, абрикосами та прошуто tiktok.com/@katherine.nari

тост із страчателлою, абрикосами та прошуто tiktok.com/@katherine.nari

Приготування

Спочатку розріжте абрикоси навпіл і видаліть кісточки. Розігрійте пательню, додайте 1 ст. л оливкової олії та викладіть абрикоси зрізом донизу. Обсмажуйте їх приблизно 3–4 хв, поки вони не стануть м’якими та не набудуть легкої золотистої скоринки. Наприкінці додайте листочки свіжого чебрецю. Якщо плоди недостатньо солодкі, влийте чайну ложку меду, обережно перемішайте та готуйте ще близько 30 сек. На шматочки свіжої фокаччі викладіть страчателлу, зверху покладіть теплі обсмажені абрикоси та тонкі скибочки прошуто. Прикрасьте закуску базиліком або додатковими гілочками чебрецю, збризніть якісною оливковою олією та подавайте одразу, поки абрикоси залишаються теплими, а сир ніжним і кремовим.

Цей рецепт легко адаптувати до сезону та замість абрикосів можна використати персики чи нектарини, а якщо хочеться середземноморського звучання, додати стиглі томати. У будь-якому варіанті страва залишиться легкою, яскравою та літньою.

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