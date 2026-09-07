Легенда "Динамо" очолив юнацьку збірну України з футболу

Олег Лужний / © ФК Динамо Київ

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Колишній футболіст київського "Динамо" та лондонського "Арсенала" Олег Лужний став новим головним тренером юнацької збірної України (U-19).

Про призначення 58-річного фахівця повідомляє Українська асоціація футболу.

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На цій посаді він замінив Дмитра Михайленка, який очолив молодіжну збірну України (U-21).

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Невдовзі збірна України U-19 проведе перші матчі під керівництвом Лужного. На "синьо-жовтих" чекають навчально-тренувальний збір і три товариських поєдинки на турнірі в Іспанії: 24 вересня проти Швеції, 27 вересня проти Німеччини і 30 вересня проти Шотландії.

​А вже у листопаді збірна України U-19 продовжить свій шлях у кваліфікації до чемпіонату Європи 2027 року. Суперниками нашої команди на другому груповому етапі будуть збірні Італії, Ізраїлю та Румунії. Розклад матчів ще узгоджується. До останнього, третього, кваліфікаційного етапу виходять три найкращі команди групи.

Для Лужного це буде перший досвід роботи головним тренером на рівні національних збірних. 2005 року він очолював латвійську "Венту", а в сезоні-2012/13 керував сімферопольською "Таврією".

Також фахівець у 2007 та 2010 роках виконував обов'язки головного тренера київського "Динамо".

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Раніше повідомлялося, що Довбик дебютним голом врятував "Болонью" від поразки в матчі Серії А.

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