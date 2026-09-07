Кристину Горняк на фоне слухов об участии в "Холостяке" застали за романтикой с известным режиссером

Кристина Горняк / © instagram.com/kristygor

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Бывшая жена шоумена Владимира Остапчука — блогер и нотариус Кристина Горняк — интригует фанов личной жизнью.

Бизнесвумен уже несколько месяцев почти не выходит на связь с подписчиками. Отсутствие новых публикаций породило немало предположений. В частности, блогер-сплетник Богдан Беспалов заявлял, что Горняк якобы может быть среди участниц нового сезона «Холостяка», а ее молчание связано со съемками и условиями контракта.

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Впрочем, недавно Кристина появилась на публичном мероприятии в Киеве. На модном показе в рамках Недели моды в Украине ее заметили рядом с кинорежиссером Алексеем Комаровским. Соответсвующими фото поделилось издание «Люкс ФМ».

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Кристина Горняк и Алексей Комаровский / © lux.fm

Интерес к этой встрече усилил сам режиссер. На своей странице он опубликовал кадры, на которых видна рука женщины, которая нежно касалась его лица и лежала на его руке. По маникюру и украшениям можно предположить, что на фото именно Горняк.

Комаровский, в свою очередь, лишь добавил загадочность подписью: «Случайная встреча. Романтический вайб».

Рилс Алексея Комаровского

Рилс Алексея Комаровского

Под публикацией друзья режиссера также начали плести интригу о его таинственной спутнице, однако Комаровский не торопился раскрывать карты.

А я знаю, что это за красотка! Но молчу! Пока…

Так, а что там за красотка?

Ох и ручки

Что это за интриги? Когда ты все расскажешь? Леша, что за издевательство?!

Сама Кристина Горняк пока не объясняет ни причину своего длительного отсутствия в соцсетях, ни характера отношений с режиссером. В то же время, недавно она анонсировала новый проект, ориентированный на женщин.

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Действительно ли загадочное исчезновение Горняк связано с участием в «Холостяке», а также кем ей приходится Алексей Комаровский, пока остается только догадываться.

Напомним, недавно Наталья Денисенко рассказала о трудностях собственного бизнеса во время войны и как часть ее команды мобилизовали.

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