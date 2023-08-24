Что почитать: 5 книг, в которых Украина побеждает

Эти книги – важная часть сегодняшнего документирования истории, в котором воплощен грамотный баланс между свидетельствами очевидцев и широким освещением событий российско-украинской войны. И главное при этом даже не историческая ретроспективность или новейшие планы победы, а реакции простых людей на страшные события, обстрелы, смертельную опасность.

Януш Бугайский. Несостоятельное государство. Инструкция по растерзанию России. – К.: Арк Юэй, 2023

"Несостоятельное государство. Инструкция по растерзанию России"

Автор этой книги – американский аналитик по внешней политике – в который раз напоминает о том, как попытки превратить Российскую Федерацию в национальное государство, гражданское государство или стабильное имперское государство потерпели неудачу. Возможно ли это было вообще, если нынешняя структура этой страны основывается на хрупкой исторической основе, не имеет единой национальной идентичности и демонстрирует постоянную борьбу между националистами, империалистами, централистами, либералами и федералистами? Как бы то ни было, но из этого исследования становится ясно одно: полномасштабное военное вторжение России в Украину в феврале 2022 года и введение международных экономических санкций ускорят растерзание государства. Автор подробно, здраво и на реальных примерах доказывает эту непоколебимую истину, напоминая о том, что провал России обеспечивается несостоятельностью экономического роста, острым социально-экономическим неравенством и демографическим спадом, расширением разногласий между Москвой и разными субъектами ее федерации, углублением сомнений в отношении институций и т. д. "Мультинациональная Российская Федерация вступила в новое "смутное время" – констатирует автор, – период политического кризиса и хаоса, который московитская Россия пережила в конце 16-го – начале 17-го века и который повторился во время распада царской России в Первой мировой войне. Однако в отличие от 17-го и 20-го веков, сегодняшней Москве не хватает потенциала и геополитических возможностей, чтобы восстановить Россию как континентальную империю. Два ключевых вопроса должны быть рассмотрены при разработке эффективной предупредительной стратегии относительно Росссийской Федерации: насколько глубокими и распространенными являюися недостатки нынешней государственной структуры, а также насколько быстрой и разрушительной будет гибель страны? Мультинациональное государство, удерживаемое вместе чрезвычайно централизованной системой принятия решений и иерархической структурой власти, приближается к периоду дестабилизации, который ускоряется несколькими одновременными кризисами. Усиление репресий и удушливая политическая система скрывают множество экономических и социальных недовольств, которые подпитывают общественное раздражение и маскируют снижение способности правительства поддерживать лояльность ключевых элит. В течение этой критической декады, которая будет включать непредсказуемый период правопреемничества президентства после дорогой войны против Украины, российской администрации будет крайне сложно успокоить растущие общественные стремления к индивидуальным вольностям, экономическим свободам и политическим альтернативам".

Люк Гардинг. Вторжение. За кулисами кровавой войны России и борьбы Украины за выживание. – Х.: Виват, 2023

"Вторжение. За кулисами кровавой войны России и борьбы Украины за выживание"

Автор этой книги – первый иностранный журналист после времен Холодной войны, принудительно высланный из Российской Федерации, который с первых дней полномасштабной войны находился в Киеве, общался с украинцами, ездил в горячие точки, фиксировал показания и описывал события, чтобы показать миру зверства российских оккупантов в Украине. Так, его пошаговая реконструкция событий в Буче и последнего противостояния на "Азовстали" до боли поражают своей проницательностью. В целом же это первый очерк исторических событий, который воспринимается гораздо больше, чем просто репортаж вживую с украинского фронта, поскольку воплощает умелый баланс между свидетельствами очевидцев и широким освещением событий. "Нападение России вышло за пределы Украины и превратилось преимущественно в посредническую войну с Западом, – констатирует автор. – "Главным противником" – то есть "главным врагом" в переводе с сухого языка КГБ – стали Соединенные Штаты, а также другие демократические государства, которые принялись вооружать украинцев. Вашингтон отправил боеприпасы и противотанковые ракеты, Лондон – системы легкого противотанкового оружия следующего поколения, страны Балтии – дополнительную военную технику. Эта помощь разозлила Москву. Поэтому Кремль объявил, что полномасштабное вторжение является борьбой цивилизаций, и превратил свое наступление в средневековый крестовый поход, отступив от концепции войн".

Сергей Руденко. Бой за Киев. – Х.: Фабула, 2023

"Бой за Киев"

Эта книга эссе построена, как рассказ о настоящем бое, точнее, обороне Киева и событиях русско-украинской войны. Разделы – это раунды этого сражения, в котором полностью раскрывается характер защитников украинской столицы. Ведь журналистское расследование, которым начинается и завершается книга – не только о политиках – Ющенко, Порошенко, братьях Кличко, но и о жителях города, которые тоже каждый день держат оборону. Разделы о них, пожалуй, самые интересные, ведь речь у них о жизни (не)простых людей, попавших в водоворот войны. "Десять дней из жизни журналистки Лены Чичениной в оккупированной Буче", "Морг, Pink Freud и "Бабель" Евгения Спирина", "Революция, война и свадьба Дмитрия Линька ("Линукса"). "Хозяину Кремлю никогда не понять, почему в начале войны десятки тысяч киевлян, впервые взяв в руки оружие и коктейли Молотова, готовы были защищать свой город, – напоминает автор. – В каждом квартале, в каждом микрорайоне, на каждой улице. Наряду с военными стали учителя, писатели, журналисты, историки, медики, студенты, подростки, пенсионеры. Они были готовы умереть, но не сдать россиянам Киев. Несмотря на разрушенные дома, детские сады, школы, музеи, торгово-развлекательные центры, теплоэлектростанции и мосты. Несмотря на растерзанные, размороденные и изнасилованные Бучу, Ирпень, Гостомель, Бородянку и десятки малоизвестных сел и поселков, вставших на пути русской орды. Путин, мечтающий войти в историю как "собиратель земель российских", подвергся в Киеве и Киевщине не только украинской армии, но и большому народному сопротивлению. Назвав свой поход на Украину "специальной военной операцией", он получил настоящую Народную войну".

Вадим Денисенко. Как разрушить русский мир – К.: Наш Формат, 2023

"Как разрушить русский мир"

Эта книга о том, почему россияне именно такие, какие они есть, но главное – как можно разрушить "русский мир". В отличие от большинства исследований о России, внимание автора в данном случае уделено образованию и функционированию механизмов управления российской империей, которые остаются практически неизменными в последние 400 лет. "Глубинная ошибка большинства людей, которые в силу разных обстоятельств занимаются Россией, состоит в том, — подчеркивает автор, — что они считают, что русский мир — это некое новейшее явление, созданное группой идеологов, собравшихся вокруг Путина. Дело в том, что и "русский мир", и система управления государством, де-факто были созданы еще при Иване Грозном, а окончательно зацементировались во времена Петра I и с определенными косметическими изменениями дошли до наших дней". Также автор заключил, что русский мер не имеет и не может иметь своего "символа веры", а именно его определение автоматически приведет к его распаду. Всеядный и шизофренический, он "вмещает в себя православие и коммунизм, белогвардейцев и Сталина". Таким образом, в книге исследуется возникновение, развитие и функционирование русского мира со времен Ивана Грозного до современности, а некоторые вопросы ставятся ребром. Например, как изменить идеологию русского мира? Как развалить символические структуры? Нужна ли россиянам свобода? Или чем отличается новейшее юродство Путина от юродства его "великих предшественников"? "Только одним — отмечает автор, — зашкольным уровнем лжи на всех уровнях. Ни один предшественник Путина столько не лгал, правда, никто и не творил параллельную реальность для своих граждан, а параллельная реальность — это и есть абсолютная ложь. Образ, который убрала путинская Россия, — обиженная невинная женщина, которую все хотят изнасиловать, а она вынуждена защищаться.Путин все время репродуцирует этот образ, пугая своих подданных, что их кто-то изнасилует, и поэтому они соглашаются, чтобы их изнасиловало государство. подданных, Путин не придумал. Чтобы поддерживать режим, поддерживать порядок в этом виртуальном мире-монастыре, ему нужно оставаться царебогом-лжеюродивым и юродствовать на всех фронтах".

Стартапы хорошо. Люди и проекты, которых не сломила война. – Л.: Издательство Старого Льва, 2023

"Стартапы добра. Люди и проекты, которых не сломала война"

Эта книга содержит семнадцать историй о тех, кто поддерживает, сплачивает, усиливает украинцев и украинок на все большие общественные вызовы и кризисы. Так же "Стартапы добра" – это истории об успехах и трудностях, идеях и вдохновении, сплоченности, взаимопомощи и единении. То есть в целом об обычных украинцах и украинках — сильных и ответственных, которые во время полномасштабной войны, которую ведет Россия против Украины, утверждают своим трудом одно-единственное. А именно – то, что в это время все мы обретаем себя, свою идентичность, мы воспитываем нацию достойных, ответственных, сознательных людей. Поэтому в путешествии страницами этой книги мы встретим тех, кто создает дома для украинцев и украинок, которые потеряли свои, убегая из-под вражеских обстрелов, либо выпекают хлеб в Донецкой области, либо в Херсонской области, в условиях оккупации, на велосипеде развозят пищу людям с инвалидностью.. "Дорога к прифронтовой Марьинке усеяна лужами, блокпостами и полупустыми магазинами, — узнаем мы в частности историю пастора Олега Ткаченко. — Струи дождя растекаются стеклом автомобиля, в котором пастор Олег Ткаченко везет жителям города хлеб из Покровска. Если успеет доехать за четыре часа. Дорога, которая обычно занимала два часа, растянулась на пять-шесть.За это время буханки, пахнущие заботой и уютом, успевали остыть, а люди, ожидавшие на пропитанных войной улицах теплого куска пищи и внимания, — Ты будто сделал доброе дело, но хлеб холодный, а люди разъяренные... Мозг кипел: с этим надо что-то делать!Но что?Появилось откровение: надо строить пекарню прямо здесь, в Марьинке., мне говорили: “Ты в своем уме?” Извините, ничего лучше я не придумал”.

Читайте также: