Данилов рассказал о спецоперации в Крыму: применяли самое современное вооружение

Это не первая спецоперация на полуострове.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, что спецоперация ГУР в аннексированном Крыму стала первой, о которой рассказали на публику, а во время ее выполнения было применено самое современное вооружение.

Об этом Данилов рассказал в программе "Свобода Live".

"До этого наши ВСУ, наши силы безопасности занимались другими операциями. Не обо всех операциях мы можем докладывать нашему обществу. Единственное, что могу сказать, — они не будут заканчиваться до тех пор, пока вся территория нашей страны, включая АРК, не будет освобождена от террористов", — подчеркнул секретарь СНБО.

Он говорит, что при необходимости увольнения Крыма будет происходить военным путем.

"Если россияне не поймут, что им нужно убираться с нашей территории как можно скорее", — добавил Данилов.

На вопрос, началось ли уже военное освобождение Крыма, Данилов ответил, что это "будет более мощная операция, чем сейчас происходит". По словам секретаря СНБО, оккупанты не имеют средств, чтобы мешать Украине выполнять задачи.

"Я могу сказать, что вчера была очень мощная операция именно на территории Крыма с применением нашего современного вооружения против Российской Федерации. У них нет средств для того, чтобы они мешали нам выполнять задачу, которую ставит президент (Зеленский — Ред.) по освобождению нашей". страны", — подчеркнул он.

Спецоперация в Крыму

Украинские подразделения произвели высадку в Крыму утром 24 августа. Отмечается, состоялось сражение с участием плавательных средств и авиации. СМИ писали, что на рассвете возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут были слышны взрывы.

Впоследствии представитель ГУР рассказал о высадке украинских подразделений в Крыму. По его словам, украинские подразделения высадились на западном побережье Крыма, где накануне было уничтожено российское ПВО.

Отмечается, что во время спецоперации украинские защитники вступили в боестолкновение с подразделениями оккупанта. Как результат, противник понес потери среди личного состава, уничтожена вражеская техника.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Высадка украинцев в Крыму и нейтрализация оккупантов. Что на фронте 24 августа?

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