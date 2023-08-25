РФ атаковала Украину ракетами и беспилотником: как прошла ночь в регионах

Кафиры продолжают прицельно обстреливать территорию Украины.

Ситуация в регионах по состоянию на 9:00 по данным областных государственных администраций.

Черниговщина

За сутки в области раздалось 11 обстрелов (88 взрывов). Враг бил из минометов, САУ и артиллерии по Новгород-Северскому, Черниговскому и Корюковскому районам. Обстрел велся в направлении: сел Янжуловка, Блешня, Мхи, Карповичи, Семеновской общины Новгород-Северского района; сел Гай, Гремяч, Новгород-Северской общины; села Клюсы Сновской общины Корюковского района; села Сеньковка Городнянского общества Черниговского района.

В с.Гремяч от обстрела горел жилой дом. Обошлось без жертв.

Сумщина

Ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 19 взрывов из миномета. Обстрелы получили Середино-Будская, Зноб-Новгородская и Хотинская общины. Без последствий.

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Вчера в течение дня россияне совершили 39 обстрелов населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 269 взрывов. Обстрелы потерпели Эсманская, Краснопольская, Белопольская, Шалыгинская, Хотинская, Зноб-Новгородская, Великописаревская, Середино-Будская, Дружбовская общины. Били из минометов, артиллерии, РСЗО, гранатометов. Также произошел сброс взрывчатки с БпЛА (по Хотинской общине. Во всех случаях без последствий).

Днепропетровщина

Этой ночью агрессор тоже бил по Никопольщине. Целил из "Града" и тяжелой артиллерии. В Никополе повреждены сельскохозяйственное предприятие и линия электропередач. Без света осталось более 700 семей. Утром российская армия снова атаковала город, а также Марганецкую общину. Там последствия уточняются.

В Зеленодольской общине Криворожского района из-за обстрела из тяжелой артиллерии изуродован газопровод. Ночью защитники ПВК "Восток" уничтожили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник. Также наша ПВО сбила ракету. Обломки повредили частный дом и газопровод в Грушевской общине Криворожья. Всюду обошлось без погибших и пострадавших.

В течение вчерашнего дня русская армия целила по Никопольщине.

Дважды артиллерией покрывала районный центр. Дроном-камикадзе атаковала Марганецкую общину. К счастью, обошлось без пострадавших.

Запорожская область

92 обстрела по 23 мирным городам и селам — оккупанты продолжают террор мирного населения области. Зафиксировано 79 артиллерийских обстрелов по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Новодаровки, Ольговского, Преображенки, Щербаков, Степногорска, Каменского, Степного, Плавней и других прифронтовых населенных пунктов. Новодаровка, Полтавка, Гуляйпольское и Лукьяновское подверглись девяти обстрелам из РСЗО, четыре авиаудара пришлось по Орехову, Малой Токмачке и Левадному.

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В результате обстрелов россиян последовало 17 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры. Прошло без пострадавших.

Харьковщина

Сегодня утром, 25 августа, около 8:00 враг обстрелял с. Подолы Купянского района. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется. За сутки на Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красная Заря Богодуховского района, Стрелка Харьковского района, Гатище, Малая Волча Чугуевского района, Тополя Купянского района.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районе Орлянки Купянского района. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Берестово.

В сутки пострадавших среди гражданских не зафиксировали. Данные уточняются.

Луганщина

Враг штурмует южнее Сватового, а именно в районе Новоегоровки. Уходит со значительными потерями и организует очередную попытку нашествия. Усиленно применяют россияне за рубежом и авиацию. Удары с неба были зафиксированы недалеко от Надежды. Еще одним очагом стало Твердохлебово.

За сутки противник совершил 153 обстрела (548 снаряд).

Донетчина

Россияне совершили 16 обстрелов 12 населенных пунктов: Курахово, Авдеевка, пгт Красноторка, пгт Щербиновка, пгт Курдюмовка, с.Клещиевка, с. Повреждены 11 жилых домов (из них 3 — многоквартирные), ЛЭП, магазин, 3 гражданских автомобиля, здание суда, здание ТЭС, трансформатор.

В сутки — шесть раненых.

Одесщина

Ночью враг дважды атаковал область. Около полуночи с применением тактической авиации над Черным морем выпустил 2 ракеты, предположительно Х-35/Х-59, в направлении одного из портов. Силы противовоздушной обороны уничтожили ракеты над морем. Через несколько часов произошла вторая атака. В этот раз из акватории Азовского моря враг направил 2 ракеты типа "Калибр" в сторону областного центра. И тут силы противовоздушной обороны справились: обе ракеты уничтожены.

Николаевщина

Вчера, 24 августа, вражеские артиллерийские обстрелы зафиксированы по г. Очаков Очаковской общины. Пострадавших нет.

Херсонщина

За сутки по области противник произвел 81 обстрел (501 снаряд), из них по г. Херсон — 4 обстрела (16 снарядов). Россияне попали в районы 31 населенного пункта области; здание комбината в Херсоне; админздание и объект критической инфраструктуры, здания медицинского учреждения и магазина в Херсонском районе; территорию элеватора и складские помещения, здания учебных заведений в Бериславском районе.

Из-за российских обстрелов центра Херсона пострадал ребенок. 7-летняя девочка попала во вражеский удар в квартире. У нее – ранение спины, руки и ноги. В состоянии средней тяжести ее госпитализировали.

оккупанты ударили по населенному пункту Николаевка, вероятно, из танка. В результате пострадал 67-летний мужчина. Его в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу. Враг обстрелял окрестности сел Широкая Балка и Софиевка. В результате обстрелов погиб мужчина, работавший в поле на тракторе.

В результате вражеского обстрела с. Никольское ранение получил 77-летний мужчина. Всего за сутки из-за российской агрессии один человек погиб, еще трое получили ранения, из них один ребенок.

Добавим, что ночью 25 августа российская армия нанесла удары ракетами и беспилотником по территории Украины. Силы противовоздушной обороны уничтожили все пять целей противника.

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