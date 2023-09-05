Російський президент-диктатор Володимир Путін готується до зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Дата зустрічі поки невідома.

Про це російським засобам масової пропаганди повідомив пресскретар диктатора РФ Дмитро Пєсков.

"Ми поки що не анонсуємо конкретні дати. Оскільки графік контактів на різних рівнях дуже насичений, і по лінії міністерств, і, звичайно ж, на найвищому рівні, то протягом року зараз узгоджуються дати двостороннього спілкування", - прокоментував Пєсков.

З його слів, російська сторона своєчасно інформуватиме про зустріч лідерів двох країн.

До слова, остання зустріч лідерів двох держав відбувалась 20 березня цього року. Лідер КНР прилетів до Москви.

Нагадаємо, = президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 4 вересня перебував з візитом в Сочі. Він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема, турецький лідер заявив, що "Україні потрібно пом'якшити свій підхід" щодо відновлення "зернової угоди". З його слів, Анкара спільно з ООН підготувала новий пакет пропозицій щодо "зернової угоди".

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