Украина вряд ли переживет еще один год этой сокрушительной войны. Но спешка с поиском урегулирования путем переговоров может привести к плохому результату, который вознаградит президента РФ Владимира Путина за его территориальные достижения.

Об этом говорится в публикации The Washington Post.

Полномасштабная война России против Украины достигла точки перелома. Украина теряет территорию, войска и время. Следующие несколько недель будут определять, сможет ли она продолжать существовать как суверенное государство в пределах своих границ до вторжения или около того с полными гарантиями безопасности для своих граждан – или Путин будет вознагражден и ободрен в своей войне для территориального расширения.

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Авторы статьи отмечают, что способ разрешения войны будет разветвлен далеко за пределами Украины. Это противоречит мнению американских изоляционистов о том, что это проблема Европы. На карту поставлено доверие к США и НАТО, которые немедленно взялись помогать Украине после начала полномасштабного вторжения и пообещали продолжать свою поддержку "столько, сколько будет нужно" для победы.

Сейчас российские войска постепенно продвигаются по Донбассу, захватывая больше территории, чем когда-либо с самого начала полномасштабного вторжения. Россия контролирует около 20% территории Украины и ежедневно продвигается дальше на запад, в том числе вокруг Покровска и Курахово. Украинские войска, захватившие часть Курской области, также потеряли около 40% территории и рискуют оказаться в окружении.

Украина также теряет войска со скоростью, намного превышающей то, что она может поддерживать и продолжать воевать. В публикации говорится, что официальная оценка потерь в 400 тыс. убитых и раненых считается значительно заниженной. Тысячи истощенных украинских военных покидают передовую.

Но время – это самый важный товар, который теряет Украина, отмечают авторы статьи.

Они отметили, что избранный президентом США Дональд Трамп пообещал быстро покончить с войной, но не предложил конкретных деталей плана. Он делал противоречивые заявления, заявляя, что сократит помощь Украине, но не покинет ее совсем. СМИ цитировали некоторых помощников из переходной команды Трампа, предлагавших прекратить огонь вдоль нынешней линии фронта, развернуть европейские войска в качестве миротворцев для обеспечения перемирия и заморозить членство Украины в НАТО на 20 лет. Глава МИД России Сергей Лавров категорически отверг эти идеи.

Другим временным ограничением для Украины является растущая усталость в Европе и желание положить конец войне, которая пожирает много дефицитных запасов военной техники на континенте. Европейцы тихо переходят к идее переговоров по формуле "земля в обмен на мир" как лучшему способу завершения войны в случае остановки помощи от США.

"Украина вряд ли переживет еще один год этой сокрушительной войны. Но спешка с поиском урегулирования путем переговоров может привести к плохому результату, который вознаградит господина Путина за его захват земли и гарантирует, что он начнет новую атаку на большую территорию, когда у него представится шанс восстановить свой исчерпанный арсенал", – говорится в материале.

Плохие условия проживания также вызвали бы горечь у украинцев, учитывая увиденные разрушенными дома, школы и фабрики и убитых друзей и членов семей. Значительная часть их гнева будет направлена на предавших их западных спонсоров. Авторы статьи подчеркивают, что это борьба, которую Америка и Украина не могут проиграть, особенно при плохом соглашении.

К слову, в статье Fox News отмечается, что Россия выдвигает свои жесткие условия для возможных переговоров о завершении войны. Это может осложнить поиск компромиссов для команды Трампа.

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