ССО уничтожили группу военных КНДР в Курщине

Один из северокорейских военных имел при себе письмо-обращение к партии КНДР.

Операторы 8-го полка Сил специальных операций ВСУ ликвидировали 13 военнослужащих Северной Кореи при выполнении задания на Курщине.

Об этом сообщили Силы Специальных Операций ВС Украины.

Во время стрелкового боя украинские спецназовцы уничтожили пятерых бойцов КНДР, а еще восьмерых ликвидировали с помощью дронов. После завершения операции воины провели осмотр тел погибших и личной амуниции.

Особое внимание привлек один из имевших при себе северокорейских военных автомат с коллиматорным прицелом, китайско-российскую радиостанцию "Азарт" и детектор дронов.

Обращение в партию КНДР.

Кроме военных вещей, у него было найдено письмо-обращение к партии, которое может быть частью идеологической работы внутри военных подразделений КНДР. Этот документ вместе с другими доказательствами сейчас анализируется разведкой.

Напомним, что Москва готова предоставить Северной Корее передовые космические и спутниковые технологии в обмен на оружие и оборудование, которые могут быть использованы в войне против Украины.