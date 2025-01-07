ССО знищили групу військових КНДР на Курщині

Один з північнокорейських військових мав при собі лист-звернення до партії КНДР.

Оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ ліквідували 13 військовослужбовців Північної Кореї під час виконання завдання на Курщині.

Про це повідомили Сили Спеціальних Операцій ЗС України.

Під час стрілецького бою українські спецпризначенці знищили п’ятьох бійців КНДР, а ще вісьмох ліквідували за допомогою дронів. Після завершення операції воїни провели огляд тіл загиблих та їхньої особистої амуніції.

Особливу увагу привернув один із північнокорейських військових, який мав при собі, автомат із коліматорним прицілом, китайсько-російську радіостанцію "Азарт" та детектор дронів.

Звернення до партії КНДР.

Окрім військових речей, у нього було знайдено лист-звернення до партії, що може бути частиною ідеологічної роботи всередині військових підрозділів КНДР. Цей документ, разом із іншими доказами, наразі аналізується розвідкою.

Нагадаємо, що Москва готова надати Північній Кореї передові космічні та супутникові технології в обмін на зброю та обладнання, які можуть бути використані у війні проти України