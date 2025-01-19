Дуэйн "Скала" Джонсон насмешил видео, как дочери нацепили ему серьги и сделали яркий макияж

Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон насмешил забавным видео, как дочери сделали ему яркий макияж.

Артист умеет весело проводить время с 9-летней Джасмин и 6-летней Тиани. Кроме того, звезда Голливуда много чего позволяет девочкам, даже если это касается экспериментов с его внешним видом. В этот раз дочери актера захотели сделать ему макияж. Конечно, Джонсон не отказал. Сначала они договаривались, что Джасмин и Тиани накрасят веки отца тенями, однако эксперимент вышел из под контроля. Наконец, Двейн Джонсон был с помадой почти по всему лицу и шее, стрелками, наклейками на голове и серьгами в ушах.

"Что началось с моих двух торнадо, Джази и Тиа спросили: "Папа, мы можем просто накрасить тебя тенями для век". Я сказал: "Да, но сделайте это быстро и круто, потому что мне нужно идти в спортзал", — поделился актер .

Дуэйн "Скала" Джонсон показал, как дочери сделали ему яркий макияж

Однако Дуэйн Джонсон признается, что только рад проводить время с дочками, даже если они его красят косметикой. По словам актера, он готов это терпеть весь день, ведь понимает, что так будет продолжаться не вечно, потому что девочки вырастут.

"Я знаю, что они не всегда будут маленькими или не захотят тусоваться с папой, когда вырастут, но они всегда будут моими маленькими. Поэтому я буду терпеть этот абьюз весь день", — отметил актер.

Напомним, Дуэйн Джонсон является многодетным отцом. От первой жены Дэни Гарсия актер воспитывает дочь Симон. Во второй раз артист женился на женщине, по имени Лорен. Она родила ему дочерей Джасмин и Тиани.

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