Курс валют на 20 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 20 февраля. Стоимость доллара – 38,28 грн., что на 31 коп. больше курса накануне. Евро добавил 35 коп., а польский злотый – 10 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 38,28 грн (+31 коп.)

Курс евро

1 евро – 41,24 грн (+35 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,52 грн (+10 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,90 – 38,50 грн

"Ощадбанк" – 37,90 – 38,50 грн

"ПУМБ" – 38,10 – 38,60 грн

"УкрСиббанк" — 37,95 — 38,50 грн

"Укрэксимбанк" – 37,95 – 38,55 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 40,70 – 41,70 грн

"Сбербанк" — 40,70 — 41,65 грн

"ПУМБ" – 41,00 – 41,60 грн

"УкрСиббанк" — 40,70 — 41,70 грн

"Укрэксимбанк" – 40,95 – 41,95 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,38 – 9,78 грн

"Сбербанк" — 9,15 — 9,65 грн

"ПУМБ" – 9,40 – 9,80 грн

"Укрэксимбанк" – 9,30 – 9,65 грн

Как сообщалось, на прошлой неделе курс валют преподнес украинцам сюрприз – доллар лихорадит. Да, доллар неожиданно и резко взлетел вверх, увеличившись за три дня почти на 50 копеек.

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