Курс валют на 20 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Валюта стремительно подорожала.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 20 февраля. Стоимость доллара – 38,28 грн., что на 31 коп. больше курса накануне. Евро добавил 35 коп., а польский злотый – 10 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 38,28 грн (+31 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 41,24 грн (+35 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,52 грн (+10 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 37,90 – 38,50 грн
- "Ощадбанк" – 37,90 – 38,50 грн
- "ПУМБ" – 38,10 – 38,60 грн
- "УкрСиббанк" — 37,95 — 38,50 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,95 – 38,55 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 40,70 – 41,70 грн
- "Сбербанк" — 40,70 — 41,65 грн
- "ПУМБ" – 41,00 – 41,60 грн
- "УкрСиббанк" — 40,70 — 41,70 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,95 – 41,95 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,38 – 9,78 грн
- "Сбербанк" — 9,15 — 9,65 грн
- "ПУМБ" – 9,40 – 9,80 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,30 – 9,65 грн
Как сообщалось, на прошлой неделе курс валют преподнес украинцам сюрприз – доллар лихорадит. Да, доллар неожиданно и резко взлетел вверх, увеличившись за три дня почти на 50 копеек.
Читайте также: