Астрологічний прогноз на 4 серпня

Ключ у замку / © Associated Press

Реклама

Що планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ці місячні доби мають такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день , коли розумові здібності загострюються, і можна не тільки отримувати, а й передавати зацікавленим особам будь-яку важливу інформацію.

Реклама

Символ дня: Ключ.

Реклама

Стихія дня: Дерево .

Щасливе число дня: 4 .

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливі камені дня: синя яшма, блакитний нефрит, бурштин.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: хребет .

Хвороби цього дня: хвороби , що почалися цього дня, як правило, є важкими та тривалими, тому не варто зволікати зі зверненням до лікаря.

Харчування протягом дня: без навантаження шлунок може почати «пожирати» себе зсередини, тому обмежувати себе в їжі небажано.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Реклама

Сьогоднішні дачні роботи: можна збирати овочі та фрукти, що дозріли до цього часу

Магія та містика дня: ворожіння дасть відповідь лише на питання, пов’язані з фінансами.

Денні сни: сни цієї ночі часто виявляються пророчими — варто замислитися над їхнім «сюжетом».

Табу дня: слід остерігатися травм.

Цитата дня: «З віком кохання стає ще глибшим» (Кірк Дуглас).

Читайте також:

Новини партнерів