Венера у Терезах від 6 серпня 2026 року: що зміниться у коханні, фінансах та стосунках

Венера у Терезах з 6 серпня 2026 року / © Associated Press

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6 серпня 2026 року о 22:13 (GMT+3) Венера — планета кохання, краси, цінностей і грошей — входить у знак Терезів, де залишиться до 10 вересня. Цей транзит особливий: Венера тут перебуває у своїй обителі — Терези керуються самою Венерою, а отже, планета почувається як вдома, вільно й природно виявляє свою природу без спотворень та компромісів із чужою енергією, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Коли Венера перебуває у знаку стихії Повітря, її енергія стає легкою, витонченою та дипломатичною. Терези — це символ рівноваги, і тут Венера вчить нас знаходити золоту середину між особистими бажаннями та потребами інших людей.

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У цей період легше домовлятися, знаходити компроміс і висловлювати думки так, щоб вони звучали наснажливо та приємно для всіх учасників спілкування.

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Стосунки ґрунтуються на взаємності, прагненні до справедливості та гармонії.

Фінанси сприймаються як простір для балансу: рішення ухвалюються так, щоб усі сторони залишилися задоволеними.

Естетика виходить на перший план — потяг до мистецтва, краси та витончених форм посилюється.

Транзит Венери знаком Терезів — це час, коли ми вчимося бачити світ крізь призму гармонії. Вона нагадує, що справжня сила стосунків і фінансових рішень полягає не в боротьбі, а в умінні домовлятися, знаходити компроміс і створювати простір, де кожен відчуває себе цінним.

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Венера у Терезах — це енергія легкості та рівноваги. Вона допомагає нам будувати стосунки на основі взаємної поваги, ухвалювати фінансові рішення, вигідні для всіх, та наповнювати життя красою й естетикою.

Знак Терезів безпосередньо пов’язаний із міфом про суд Паріса— історією, в якій троянський царевич мав вирішити, хто з трьох богинь найпрекрасніша: Гера, Афіна чи Афродіта (римська Венера). Кожна з них пропонувала йому дар — владу, мудрість або кохання найвродливішої жінки на землі. Паріс обрав Афродіту — і цей вибір змінив перебіг історії.

Це міф про ціну вибору та цінність того, що ми обираємо. Терези — знак, який зважує, порівнює, шукає рівновагу між бажаним і правильним. Коли Венера — сама богиня вибору та цінності — опиняється в знаку Терезів, тема «що я справді ціную і чим готовий пожертвувати заради цього» виходить на перший план у всіх сферах життя.

Терези — єдиний неживий знак зодіаку, символ правосуддя, атрибут богині Феміди. Це свідчить про те, що цей період сприяє виваженим, справедливим рішенням — у фінансових справах, у стосунках, у ділових питаннях.

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Гроші

Венера у Терезах робить фінансову поведінку більш виваженою, дипломатичною та орієнтованою на справедливість. Це сприятливий період:

переговори про гроші — обговорення зарплати, умов контракту, поділу майна — проходять легше, оскільки енергія місяця сприяє пошуку компромісу, а не конфронтації

партнерські фінансові рішення — спільні закупи, інвестиції в нерухомість із партнером, оформлення спільного майна — отримують додаткову підтримку

естетичні витрати — гроші, витрачені на красу, комфорт, мистецтво, дизайн інтер’єру, у цей період приносять особливе задоволення і часто виявляються виправданими.

Зворотний бік транзиту Венери знаком Терезів полягає в ризику переплатити за красу та комфорт, піддавшись імпульсу «не можна заборонити жити красиво». Врівноваженість Терезів іноді парадоксально поступається місцем бажанню потурати естетичним примхам, і в такі моменти важливо стежити, щоб прагнення до гармонії не перетворилося на перевитрату.

Стосунки

Венера у Терезах — це, мабуть, найкраща пора року для романтики. Архетип, який керує цим періодом, — богиня, що шукає ідеального партнера, рівного собі, союз як витвір мистецтва, де важливі баланс, естетика та взаємна повага.

Посилюється прагнення до гармонійних, красивих стосунків — хочеться менше конфліктів і більше ніжності, взаємних компліментів, спільних прекрасних моментів

Це сприятливий час для примирення: Терези вміють знаходити компроміс там, де раніше здавалося, що позиції непримиренні

Самотні люди стають помітно привабливішими для оточення — чарівність, такт і дипломатичність діють як магніт.

Пари можуть відчути повернення романтики: це сприятливий час для пропозицій руки й серця, заручин та важливих рішень щодо майбутнього стосунків

Якщо у стосунках накопичилося щось недомовлене, що вимагає делікатного підходу, — зараз саме час для розмови. Венера у Терезах допомагає підібрати правильні слова, щоб не образити, але й не промовчати про важливе.

Ділові взаємини: дипломатія як інструмент успіху

У діловій сфері Венера у Терезах сприяє партнерству, а не одноосібному лідерству. Це час, коли угоди, укладені в результаті переговорів і взаємних поступок, виявляються успішнішими, ніж рішення, ухвалені в односторонньому порядку.

Вдалий час для укладення партнерських угод, створення альянсів, пошуку бізнес-партнера.

Переговори з клієнтами, постачальниками та колегами минають легше — дипломатичність і такт відчиняють двері, які раніше здавалися зачиненими.

Юридичні та майнові питання, що вимагають компромісу (поділ бізнесу, врегулювання спору), розв’язуються з меншими втратами для обох сторін.

Якщо у справах давно назрів конфлікт, що вимагає переговорів, а не боротьби, — скористайтеся енергією цього місяця. Терези вміють перетворювати протистояння на діалог.

Практичний підсумок місяця

Венера у Терезах до 10 вересня навчає одного важливого вміння. Цінність полягає не в тому, щоб отримати якомога більше, а в тому, щоб знайти справедливу рівновагу — між витратами та накопиченням, між власними бажаннями та інтересами партнера, між особистою вигодою та загальним благом у справі.

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