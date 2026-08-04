Портников пояснив, чому замовчування втрат ЗСУ може мати небезпечні наслідки

Віталій Портников / © YouTube-канал Віталія Портникова

Реклама

Українське суспільство має отримувати чесну інформацію про людські втрати у війні, адже кожен полеглий захисник заслуговує на пам’ять і повагу.

Про це в етері Еспресо заявив журналіст Віталій Портников.

Реклама

Портников наголосив, що влада повинна вести із суспільством відверту розмову про людські втрати у війні. За його словами, заниження кількості загиблих фактично применшує значення подвигу кожного українського військового, який віддав життя за державу.

Реклама

Водночас журналіст припустив, що прагнення озвучувати менші цифри може бути пов’язане з бажанням не шокувати людей та дозволити їм зберігати певні уявлення про війну.

«Це бажання не шокувати людей і дати їм можливість жити у світі своїх власних ілюзій про війну. Президент, все ж таки, — президент більшості. І якщо він сподівається, що його будуть обирати, його будуть обирати не тисячі, а мільйони», — зазначив Портников.

Водночас він наголосив, що війна неминуче супроводжується людськими втратами незалежно від того, хто очолює Збройні сили України.

«Ми маємо чітко усвідомлювати, що не буває війни без людських жертв. На превеликий жаль, навіть найромантичніші війни, лицарські у середньовіччі, були з великими жертвами», — зазначив він.

Реклама

Окремо журналіст звернув увагу на те, що зміна головнокомандувача не здатна сама по собі усунути втрати на фронті.

«Це не зміниться зі зміною головнокомандувача. Це теж чергова ілюзія, що можна поміняти головнокомандувача, який не подобається, на головнокомандувача, який подобається, і зникнуть людські втрати. На жаль, ні», — сказав журналіст.

Портников переконаний, що українці повинні усвідомлювати справжню ціну боротьби за свободу та незалежність, навіть якщо така розмова є складною.

«Я вважаю, що із суспільством треба вести чесну розмову, не думаючи про майбутні вибори. Суспільство має розуміти, якою високою ціною дається і буде даватися наступними, ще більш трагічними, ще більш виснажливими роками свобода і незалежність України», — наголосив він.

Реклама

На завершення журналіст підкреслив, що пам’ять про полеглих захисників безпосередньо залежить від того, наскільки чесно держава говорить про масштаби втрат.

«Якщо Україні вдасться зберегти це, то це буде високою ціною. І треба тоді пам’ятати про кожного, хто віддав за це життя. Якщо ти зменшуєш кількість загиблих, ти таким чином зменшуєш пам’ять про тих, хто віддав і ще віддасть у наступні роки життя за Україну», — зазначив Портников.

Раніше повідомлялося, що російські війська у липні окупували більше території, ніж змогли звільнити Сили оборони, однак у DeepState вважають нереалістичним повне захоплення Донеччини 2026 року.

Ми раніше інформували, що Генштаб ЗСУ розпочав перевірку, через що надходження новобранців до штурмових полків поставили на паузу.

Новини партнерів