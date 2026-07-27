«Мені було байдуже, як»: Штілерман розповів про послугу Міндіча для Fire Point

Ракета FP-7.x / © Fire Point

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Співвласник оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман заявив, що бізнесмен Тимур Міндіч допоміг відкрити українським компаніям доступ до засекречених архівів із кресленнями радянських ракетних технологій.

Про це Штілерман розповів в інтерв’ю The Atlantic.

За його словами, навесні 2024 року Міндіч розглядав можливість інвестувати у Fire Point. Тоді Штілерман попросив його посприяти в отриманні доступу до радянських ракетних креслень, які зберігалися в українських архівах.

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«Мені було байдуже, як саме це буде зроблено. Мені просто потрібно було, щоб це сталося», — заявив співвласник Fire Point.

Штілерман стверджує, що Міндіч використав свої політичні зв’язки, після чого доступ до архівів отримала група українських компаній, зокрема Fire Point.

Серед наданих документів, за його словами, були інструкції з виробництва ракетної системи С-300 — одного з основних елементів російської протиповітряної оборони.

Штілерман заявив, що ці креслення допомогли фахівцям Fire Point дослідити принципи роботи сучаснішої російської системи С-400. Отримані напрацювання стали основою для створення ракети FP-7.x, призначеної для протибалістичного комплексу FREYJA.

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До кінця 2024 року Штілерман, за його словами, погодився продати Міндічу половину Fire Point за 100 мільйонів доларів. Ця сума була приблизно на 20% нижчою за оцінену на той момент вартість частки.

Згодом пропозицію зробив оборонний конгломерат Edge Group з Об’єднаних Арабських Еміратів. Компанія нібито була готова придбати третину Fire Point за 780 мільйонів доларів.

За словами Штілермана, зрештою жодну з цих угод не уклали.

Нагадаємо, Тимур Міндіч є фігурантом справи про масштабну корупційну схему «відкатів» у стратегічному державному підприємстві «Енергоатом». Антикорупційні органи встановили, що організована група, контролюючи кадрові та фінансові потоки, фактично «керувала» підприємством через підставних осіб.

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