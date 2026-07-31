Украинский форвард оформил хет-трик в сверхрезультативном матче Лиги конференций

Станислав Беленький / facebook.com/fkzalgiris

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Украинский форвард литовского "Жальгириса" Станислав Беленький оформил хет-трик в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2026/27 против грузинского клуба "Динамо" Тбилиси.

После поражения в первом поединке со счетом 0:3 литовский клуб одержал домашнюю победу со счетом 7:2 и по сумме двух встреч вышел в третий раунд квалификации турнира.

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Беленький отличился забитыми мячами на 25-й, 82-й и 90-й минутах. Также 27-летний украинец отдал голевую передачу на 88-й минуте.

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В третьем раунде отбора Лиги конференций соперником "Жальгириса" станет хорватский "Хайдук". Матчи состоятся 6 и 13 августа.

Ранее сообщалось, что "Динамо" во второй раз проиграло ПАОКу и вылетело из Лиги Европы в Лигу конференций.

Кроме того, ЛНЗ в серии пенальти уступил "Генту" и выбыл из еврокубков.

Также мы рассказывали, что "Полесье" в большинстве проиграло "Копенгагену" и вылетело из еврокубков.

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