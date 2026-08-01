Реклама

У Колумбії правоохоронці виявили рештки ненародженої дівчинки, матір якої жорстоко закатували після візиту до лікаря.

Про це повідомляє Need To Know.

Реклама

Жінка перебувала на восьмому місяці вагітності, а після злочину її тіло знайшли зі слідами катувань і численними ножовими пораненнями.

Реклама

Марія Каміла Потосі зникла 16 липня, коли вирушила на плановий прийом до акушера. Після цього вона припинила виходити на зв’язок, а її рідні звернулися до поліції.

20 липня тіло жінки знайшли на березі річки Мелендес у місті Калі. Воно було загорнуте у простирадла, руки й ноги були зв’язані, а на тілі зафіксували численні ножові поранення та явні ознаки тортур.

Нападники розрізали живіт вагітної та забрали ненароджену дитину. Після цього місцеперебування дівчинки залишалося невідомим.

Марія Каміла Потосі з чоловіком / © Jam Press

30 липня поліцейські знайшли в лісовій місцевості неподалік від місця виявлення тіла жінки рештки немовляти. Слідчі припускають, що вони належать доньці Марії, яку батьки планували назвати Алахія.

Реклама

До останнього моменту родина жінки сподівалася, що дитині вдалося вижити після страшного нападу.

Матір загиблої, Альба Рубі Гомес, розповіла: «Мені сказали, що дитини не було в її тілі. Це наповнило мене надією, що вона жива».

Після страшної знахідки жінка додала: «Ми не очікували на таке. Це шокувало нас, наче відро холодної води».

Слідчі також встановили останні пересування Марії завдяки записам камер відеоспостереження.

Реклама

На відео видно, як жінка сідає на заднє сидіння мотоцикла, за кермом якого перебувала жінка, з якою вона познайомилася приблизно два місяці тому через місцеву програму підтримки вагітних.

У справі вже затримали п’ятьох підозрюваних. Серед них — жінка, яка керувала мотоциклом.

Підозрювані у вбивстві Марії Каміли Потосі / © Jam Press

Поліція повідомила, що її звати Юлієт Ангуло. За версією слідства, вона протягом декількох тижнів входила в довіру до Марії, щоб реалізувати злочинний план.

Правоохоронці вважають, що викрадення та вбивство були ретельно сплановані групою осіб.

За даними слідства, один із підозрюваних координував викрадення, двоє безпосередньо скоїли вбивство, а ще один позбувся тіла загиблої, викинувши його біля річки.

Також стало відомо, що двоє із затриманих уже оформлювали паспорти, аби залишити країну.

Усім підозрюваним висунули обвинувачення у феміциді за обтяжувальних обставин, викраденні людини та насильницькому зникненні.

Один із затриманих сам показав поліцейським точне місце в лісі, де були знайдені рештки.

Попередні результати експертизи свідчать, що ненароджена дитина загинула приблизно в той самий час, що й її мати.

Місце, де знайшли тіло дитини / © Jam Press

Мер міста Калі Алехандро Едер прокоментував трагедію: «Це новина, яку я б не хотів повідомляти. Сьогодні було знайдено мертвою дитину Марії Каміли. Це болісний момент для родини та всього міста».

Він також закликав до максимально суворого покарання для всіх причетних до злочину.

Новообраний президент Абелардо де ла Еспрієлла заявив, що винні «не заслуговують на те, щоб їх називали людьми», та пообіцяв домагатися суворіших вироків, щоб вони більше ніколи не опинилися на волі.

Наразі розслідування цього резонансного злочину триває.

Нагадаємо, стали відомі подробиці резонансного вбивства, що сталося у Подільському районі Києва.

Новини партнерів