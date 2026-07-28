Екстремальна спека до 40 градусів наближається: лікарі попередили про серйозні ризики

Екстремальні температури створюють серйозне навантаження для здоров’я людей / © Фото з відкритих джерел

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В Україні фіксується сильне потепління, тому вже найближчими днями температура повітря стрімко сягне 35 градусів. За прогнозами фахівців, до вихідних ця масштабна спека охопить усю країну, а стовпчики термометрів можуть піднятися до критичних сорока градусів.

Про це пише EgeszsegKalauz.

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Вплив спеки на хронічні хвороби

Стрімка хвиля потепління та великі добові коливання температури створюють надзвичайно важкий період для людей, які страждають від регулярних головних болів та мігрені. Також у зоні підвищеного ризику опиняються пацієнти з низьким артеріальним тиском, серцево-судинними патологіями та різноманітними респіраторними захворюваннями.

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Через екстремальні погодні умови в організмі людини стрімко активізуються системні запальні процеси. Особливо небезпечна така метеорологічна ситуація для пацієнтів, які нещодавно перенесли хірургічні втручання, оскільки їхній загальний стан може різко погіршитися.

Медики також попереджають про масові порушення теплового балансу, які супроводжуються болючими тепловими судомами та прогресуючим виснаженням. Тим часом любителі пляжного відпочинку наражаються на серйозну небезпеку отримання сонячного удару через агресивне ультрафіолетове випромінювання.

Ризики на вулиці та за кермом

Сильна втома, загальна млявість та різке зниження концентрації уваги у населення призводять до значного зростання рівня небезпеки на дорогах. В умовах посилення літньої спеки водійські здібності людей суттєво погіршуються, що створює пряму загрозу виникнення серйозних дорожньо-транспортних пригод.

Експерти наголошують, що негативний вплив потужного теплового фронту особливо сильно б’є по метеозалежних громадянах, уповільнюючи їхню реакцію. Тому в ці небезпечні дні водіям варто бути максимально обережними та за можливості взагалі уникати тривалих поїздок у розпал дня.

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Як захистити організм від виснаження

Погода буде переважно безхмарною та ясною, тому фахівці рекомендують проводити час на вулиці виключно поблизу водойм та уникати перебування на відкритому сонці. Навіть абсолютно здоровим людям лікарі категорично радять відмовитися від будь-яких серйозних фізичних навантажень під час цієї другої потужної хвилі літньої спеки.

Тривала спека може мати дійсно небезпечні для життя наслідки, тому метеозалежним людям необхідно уважно прислухатися до свого організму. Дуже важливо вчасно помітити перші симптоми нездужання, щоб запобігти розвитку серйозних ускладнень та вчасно звернутися за медичною допомогою.

«Важливо зробити все можливе, щоб запобігти швидкому виснаженню організму в умовах екстремального потепління», — зазначають експерти метеорологічної клініки.

Для цього необхідно суворо контролювати свій водний баланс і пити достатню кількість чистої води протягом усієї доби. Особливу увагу в питанні правильного та регулярного вживання рідини слід приділити найвразливішим категоріям населення — маленьким дітям та людям похилого віку.

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Нагадаємо, синоптики попереджають про про небезпечні метеорологічні явища в деяких регіонах України. Оголошено І рівень небезпеки. Країну розділить навпіл: одним областям — грози, іншим — пекельна спека.

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