РФ вдарила "Цирконами" по Вінниччині та балістикою по Києву: у Повітряних силах розкрили деталі нічної атаки

Ракета «Циркон»

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Під час масованого нічного обстрілу України 30 липня російські окупаційні війська застосували гіперзвукові ракети «Циркон» для завдання ударів по території Вінницької області.

Про це в ефірі «Ранок.LIVE» повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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За його словами, ворог здійснив комбіновану атаку, запустивши широкий спектр ракетного озброєння, зокрема балістичні ракети «Іскандер-М», крилаті ракети «Онікс», «Калібр», Х-101, а також гіперзвукові «Циркони».

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Основний балістичний удар росіяни спрямували на Київ, а крилатими ракетами атакували західні регіони України, зокрема Львівську область. Водночас поблизу Вінниці фахівці вже виявили уламки гіперзвукової зброї.

«Маємо поблизу Вінниці уламки ракет. Попередньо це „Циркони“, тому що і дальність застосування, і параметри характеризують саме ці ракети», — зазначив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, у ніч проти 30 липня Росія здійснила один із наймасштабніших комбінованих ударів по Україні, застосувавши ракети різних типів та сотні ударних безпілотників. Основними цілями ворога стали Київська та Львівська області.

Станом на ранок Сили протиповітряної оборони, за попередніми даними, знешкодили 320 повітряних цілей. Серед них:

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одну балістичну ракету;

54 крилаті ракети;

265 ударних безпілотників різних типів.

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