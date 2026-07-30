Атака на Україну / © ТСН

Реклама

У ніч проти 30 липня Росія здійснила один із наймасштабніших комбінованих ударів по Україні, застосувавши ракети різних типів та сотні ударних безпілотників. Основними цілями ворога стали Київська та Львівська області.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Реклама

За даними військових, від 18:00 29 липня окупанти випустили по Україні 358 засобів повітряного нападу: 74 ракети та 284 безпілотники різних типів.

Реклама

Зокрема, ворог застосував:

чотири протикорабельні ракети "Циркон"/"Онікс";

дев'ять балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400/KN-23;

61 крилату ракету Х-101 та "Калібр";

284 ударні БпЛА, серед яких Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори.

Під ударом, окрім Київщини та Львівщини, також опинилися Дніпропетровська, Сумська, Вінницька, Полтавська, Миколаївська та Івано-Франківська області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 09:00 сили протиповітряної оборони, за попередніми даними, знешкодили 320 повітряних цілей. Серед них:

Реклама

одну балістичну ракету;

54 крилаті ракети;

265 ударних безпілотників різних типів.

Водночас зафіксовано влучання трьох протикорабельних, шести балістичних і двох крилатих ракет, а також 17 ударних дронів на 20 локаціях. Крім того, уламки збитих цілей впали ще на 13 локаціях. Інформація щодо восьми ракет уточнюється.

У Повітряних силах наголосили, що атака тривала і після 09:00, адже в повітряному просторі України залишалися ворожі ударні безпілотники. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Як повідомлялося, Зеленський відреагував на масовану атаку РФ по Україні. Так, у ніч проти 30 липня Росія завдала масованого удару по Львову. Одна з балістичних ракет повністю зруйнувала під'їзд житлового будинку. Рятувальники продовжували розбирати завали та шукати людей. На жаль, не минулося без жертв у Радушному на Дніпровщині — там загинули батьки й три дитини. Президент заявив, що російська армія цілеспрямовано б'є по цивільній інфраструктурі та житлових будинках. Такі атаки, додає він, є свідомим терором проти мирного населення. Зеленський закликав партнерів посилити тиск на Росію й зміцнювати українську протиповітряну оборону.

Новини партнерів