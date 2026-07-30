"Ракета летіла і зрізала поверхи": Садовий повідомив нові подробиці нічного удару

На місці атаки / © Associated Press

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У ніч проти 30 липня російські війська завдали масованого ракетного удару по Львову. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та міську інфраструктуру. Двоє людей вважаються зниклими безвісти, 23 надали меддопомогу.

Про наслідки атаки повідомив мер міста Андрій Садовий, передає Новини.Live.

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«Двоє людей у Львові вважаються зниклими безвісти, 23 надали меддопомогу, 13 осіб у лікарні, один із них — важкий. Це варвари. Як можна атакувати житловий будинок?» — зазначив Андрій Садовий.

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З його слів,» ворожа ракета летіла і просто зрізала поверхи, а в іншому будинку просто застрягла бойова частина».

За останніми даними, кількість постраждалих зросла до 30 осіб, серед них є діти, а рятувальники продовжують пошук людей під завалами.

Міський голова також уточнив, що Львів компенсує мешканцям постраждалих квартир оренду.

Масований удар по Україні 30 липня — головне

У ніч проти четверга, 30 липня, Росія атакувала Україну ракетами та БпЛА. За даними Повітряних сил України, російські війська випустили 284 безпілотники та 74 ракети різних типів.

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Повідомлялося про вибухи у Полтаві, Києві, Дніпрі, Кривому Розі, Сумах, Вінниці, Харкові та Львові. Востаннє РФ масовано атакувала західні області у березні.

У передмісті Кривого Рогу внаслідок прямого влучання балістичної ракети по приватному будинку, де жила багатодітна родина, загинули шестеро людей. Серед них — троє дітей та троє дорослих.

У Львові після атаки зафіксовано кілька влучань, пошкоджені дві багатоповерхівки та нежитлові споруди.Під завалами житлового будинку залишаються люди, триває рятувальна операція.

Також під ударом перебували приватне підприємство і термінал «Нової пошти» на Полтавщині. Загинула одна людина.

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У Польщі під час атаки РФ по Україні впав невідомий об’єкт.

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