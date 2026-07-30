Постіль смердить затхлим: секрети, які повернуть білизні свіжість

Постіль смердить затхлим / © Credits

Реклама

Чисті простирадла — це маленький щоденний ритуал комфорту. Момент, коли ви струшуєте їх перед тим, як застелити ліжко, та вдихаєте знайомий запах свіжого прання, асоціюється зі спокоєм та гарним відпочинком. Однак, що робити, якщо замість цього вас зустрічає запах «старої шафи». Саме така ситуація змушує багатьох бігти до магазину за новою постільною білизною, хоча проблема часто зовсім не в тканині.

Як пише видання Martha Stewart, затхлий запах після зберігання має цілком конкретні причини, від залишкової вологи до неправильного використання пральних засобів і хороша новина полягає у тому, більшість із них легко виправити.

Реклама

Причини неприємного запаху

Ви склали білизну, коли вона була трохи вологою . Навіть якщо простирадла здаються сухими на дотик, усередині волокон може залишатися невелика кількість вологи. Це особливо стосується щільних тканин, як от фланелі, перкалю чи білизни, яку склали одразу після сушіння. Коли волога «замикається» між складеними шарами тканини, їй нікуди випаровуватися. Саме це створює ідеальні умови для бактерій та плісняви, які й стають причиною неприємного запаху.

На тканині залишилися сліди шкіри та косметики. Ми проводимо у ліжку приблизно третину життя, тому не дивно, що тканина поступово накопичує природні олії шкіри, відмерлі клітини та інші залишки. Ці речовини з часом розкладаються та утворюють органічні сполуки з неприємним запахом. Це стає дуже помітно після тривалого зберігання.

У шафі немає достатньої вентиляції. Білизняні шафи часто маленькі, закриті та відкриваються не так часто, як хотілося б. Якщо всередині накопичується волога, а повітря майже не циркулює, тканина починає вбирати запахи. Якщо простирадла були трохи вологими під час зберігання, тепле та сире середовище стає ідеальним місцем для розвитку бактерій і плісняви.

Сама шафа може бути джерелом запаху. Ми рідко замислюємося про умови, у яких зберігаємо білизну. Проте шафа біля ванної кімнати, біля зовнішньої стіни чи у підвалі може бути значно вологішою за інші місця у домі. Також запах можуть передавати дерев’яні полиці, які утримують вологу чи мають власний аромат, фарбовані поверхні, які можуть залишати легкий хімічний запах і старі матеріали всередині шафи.

Білизна «познайомилася» із чужими запахами . Іноді причина проста, бо простирадла лежать поруч із речами, які мають власний аромат. Не варто зберігати постіль поруч із пакетами для пилотяга, засобами для прибирання, взуттям, сезонним одягом або картонними коробками, адже він особливо активно утримує вологу та легко передає свій запах тканинам. А оскільки вона дуже добре поглинає запахи, постіль фактично працює як «губка» для всього, що є у шафі.

Волокна тканини старіють . Навіть якісна бавовна та льон із часом змінюються. Це натуральні матеріали, які можуть поглинати та віддавати вологу протягом років. Через постійні коливання температури та вологості волокна поступово можуть набувати легкого затхлого запаху.

Ви використовуєте забагато порошку чи кондиціонера. Парадоксально, але більше засобу для прання не означає чистішу білизну. Надлишок порошку чи кондиціонера може залишатися у волокнах. Під час зберігання ці залишки окислюються та створюють запах «старої білизни». Особливо проблемним є кондиціонер, адже він покриває тканину восковою плівкою, яка може затримувати вологу та запахи. Вихід досить простий, використовувати рекомендовану кількість засобу та добре виполіскувати білизну.

Як позбутися затхлого запаху

Висушіть білизну на сонці. Один із найкращих природних способів — свіже повітря та сонце. Сонячне світло допомагає нейтралізувати запахи та зменшити кількість бактерій. Проте важливо перед тим як повертати білизну у шафу упевнитися, що вона абсолютно суха.

Переперіть із оцтом. Якщо чисті простирадла вже затхлі, варто використовувати приблизно половину звичної кількості порошку, додати від ½ до 1 склянки дистильованого білого оцту у відсік для полоскання та прати у теплому чи гарячому режимі, якщо це дозволяє етикетка. Оцет не маскує запах, а розчиняє залишки засобів і нейтралізує молекули, які його створюють. Після сушіння запах оцту повністю зникає.

Додайте харчову соду. Для сильнішого запаху експерти радять додати ½ склянки соди одразу у барабан пральної машини. Якщо запах дуже стійкий, можна замочити білизну на 30–60 хв у теплій воді з 1 склянкою соди. Вона допомагає розщепити кислі сполуки, які відповідають за затхлий запах.

Просушуйте довше, ніж здається необхідним. Навіть якщо білизна здається сухою, у складках і куточках простирадл може залишатися волога. Треба після повного висихання додати ще 10–15 хв сушіння. Допоможуть і вовняні кульки для сушіння, бо вони покращують циркуляцію повітря між тканинами.

Додайте у шафу природні поглиначі запахів. Щоб підтримувати свіжість, у місці зберігання можна розмістити соду, суху лаванду, кедрові блоки, активоване вугілля чи поглиначі вологи. Кедр має додатковий бонус, він допомагає відлякувати міль.

Якщо запах накопичувався роками

Для дуже старої білизни експерти радять замочування у гарячій воді з сумішшю бури, соди для прання та порошку на 4–6 годин. Під час такого очищення вода може стати каламутною, це виходять накопичені залишки засобів, олії шкіри та мінеральні відкладення. Такий метод варто використовувати лише раз або два на рік, а не регулярно.

Реклама

Як зберегти аромат

Щоб білизна пахла чистотою навіть після місяців у шафі:

не перевантажуйте її порошком і кондиціонером

завжди зберігайте лише повністю суху білизну

складайте комплекти не надто щільно, щоб залишалося місце для повітря

обирайте прохолодне, сухе та добре вентильоване місце

не зберігайте постіль у вологих підвалах чи на горищах

використовуйте поглиначі вологи

регулярно очищайте полиці шафи від пилу

не переповнюйте місце зберігання

Для швидкого освіження можна покласти біля білизни саше з лавандою чи капнути трохи ефірної олії на ватний диск.

Якщо запах лише легкий, допоможе швидкий спосіб, а саме покласти простирадла у сушарку на 15 хв разом із чистою вологою серветкою чи тканиною з краплею ефірної олії. Проте це лише освіження, справжній затхлий запах потребує прання.

Новини партнерів