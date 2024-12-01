Як часто треба прати простирадла

Мало що може зрівнятися з відчуттям, яке охоплює після сну на чистій постільній білизні. Але якщо ваші простирадла не пралися вже деякий час, це не лише впливає на комфорт, але й створює несприятливі умови для відпочинку. На простирадлах швидко накопичуються пил, бактерії та інші забруднення, які погіршують гігієнічність і можуть навіть вплинути на ваше самопочуття.

Видання Martha Stewart розповіло, як часто слід прати простирадла та як правильно за ними доглядати, щоб забезпечити чистоту та комфорт для здорового сну.

Як часто прати простирадла

Експерти радять прати простирадла раз на тиждень. Це допоможе видалити пилових кліщів, бактерії, грибки та інші мікроорганізми, які швидко накопичуються на постільній білизні. Оскільки ви проводите значну частину часу у ліжку, регулярне прання сприяє підтримці чистого середовища для сну та забезпечує здоров’я вашої шкіри. Якщо ж ви схильні до алергій, щотижневе прання стає ще більш необхідним.

Як прати та доглядати за простирадлами

Догляд за постільною білизною має кілька важливих нюансів. Дотримуючись простих правил, ви забезпечите довговічність своїх простирадл і зробите їх більш приємними для використання.

Обирайте правильну температуру прання

Для звичайного очищення використовуйте холодну чи теплу воду і натуральний мийний засіб. Гаряча вода може сприяти вицвітанню кольорів, тому її слід використовувати тільки у разі необхідності, наприклад, для видалення плям чи після хвороби.

Для кольорових або візерункових простирадл оптимально обирати делікатний цикл із холодною водою, щоб уникнути пошкодження структури тканини.

Періть простирадла окремо

Хоча може здаватися зручним прати всю білизну разом, це не найкраща ідея. Прання простирадл окремо має такі переваги:

Уникнення появи ворсу від рушників, який важко прибрати.

Зменшує ризик зачіпок або пошкодження тканини через блискавки чи фурнітуру на одязі.

Забезпечує кращу якість очищення, оскільки великі речі не застрягатимуть у складках простирадл.

Сушіть на невеликих температурах

Високі температури можуть спричинити усадку тканини. Рекомендується використовувати режим слабкого нагріву у сушарці. Щоб запобігти зайвим зморшкам, виймайте простирадла за десять хвилин до завершення циклу та розгладжуйте їх вручну, поки вони ще трохи вологі.

Уникайте пом’якшувачів тканин

Хоча кондиціонери для білизни роблять тканину м’якою, вони можуть негативно впливати на волокна постільної білизни. Інгредієнти у складі таких засобів поступово послаблюють тканину, що може призводити до появи дірок або втрати еластичності.

Як часто прати інші елементи постільної білизни

Щоб підтримувати чистоту ліжка, важливо правильно доглядати й за рештою його компонентів.

Наволочки : періть їх щотижня разом із простирадлами, адже вони контактують зі шкірою та волоссям.

: періть їх щотижня разом із простирадлами, адже вони контактують зі шкірою та волоссям. Підковдри : якщо ви не використовуєте верхнє простирадло, підковдру слід прати раз на тиждень. Якщо використовуєте, достатньо прати кожні два-три тижні.

: якщо ви не використовуєте верхнє простирадло, підковдру слід прати раз на тиждень. Якщо використовуєте, достатньо прати кожні два-три тижні. Наматрацники : очищуйте їх раз на два тижні, щоб видалити пил і можливі забруднення.

: очищуйте їх раз на два тижні, щоб видалити пил і можливі забруднення. Підковдри та декоративні подушки: періть їх сезонно. Якщо декоративні подушки не можна прати, просто покладіть їх у сушарку для видалення пилу.

Регулярне прання постільної білизни — це запорука комфортного і здорового сну. Практикуйте щотижневе прання простирадл, правильно сортуйте їх і уникайте агресивних засобів для прання, щоб ваші улюблені речі служили вам довго і тішили свіжістю.

Читайте також: