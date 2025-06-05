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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
17
Час на прочитання
2 хв

Звідки найбільше йдуть у СЗЧ: командувач Нацгвардії відповів

Командувач Нацгвардії відверто розповів, на якому етапі мобілізовані найчастіше тікають у СЗЧ.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Проблема СЗЧ в армії

Проблема СЗЧ в армії

Найчастіше у СЗЧ бійці тікають після проходження навчань, якраз перед відправленням у зону бойових дій.

Про це заявив командувач Нацгвардії України, генерал Олександр Півненко в інтерв’ю на Youtube-каналі Анни Максимчук.

«У тебе ж все було нормально, ти пройшов базову загальну військову підготовку. Ти нормальний хлопець, в тебе все виходить. Але через тиждень ти знаєш, що від’їжджаєш, скажімо, на Покровський напрямок. Буває таке. Відпускають тебе зібратися додому, і все — ти вже просто не повертаєшся. Таких 70-75% випадків, коли люди тікають з пунктів постійної дислокації і вже не повертаються. Не з фронту тікають, це небезпечно. На фронті ти чекаєш, коли відбудеться ротація, і тебе в нормальних умовах поміняють», — пояснив він.

Півненко зауважив, що дуже часто в українських чоловіків, під впливом ворожих ІПСО, побутує думку, що на фронті тебе обов’язково «відправлять на м’ясо». Але це — неправда, запевняє генерал.

«Воюють підрозділи Спеціального призначення, „Азов“, „Хартія“, „Буревій“, „Рубіж“… Всі ж воюють, все ж нормально, і хлопці нормальні. Я ж їжджу, спілкуюся, і на рівні батальйону, постійно нагороди вручаю, і відомчі, і державні. Немає таких проблем, щоб люди плакали, що я завтра в бій, я загину», — запевнив він.

Він закликає українців не боятися йти до війська.

«Ти можеш піти дронщиком, ти можеш піти ким завгодно. А їм страшно, вони думають, що все — кінець. Ні, ти можеш стати класним військовим і піти далі розвиватися. Це може твій шлях, а ти ніколи про це не думав», — підсумував Півненко.

Раніше офіцер «Азову» Арсен Дмитрик «Лемко» назвав одну з головних причин, чому бійці тікають у СЗЧ.

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