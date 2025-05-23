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Українські діти мають готуватися до війни ще зі школи — Верещук
Війна в Україні, яку розв’язала РФ, затягнеться. Тому діти повинні вчитися захищати свою країну.
Українці, починаючи зі шкільних років, повинні готуватися до захисту своєї землі від окупантів.
Про це заявила Ірина Верещук, заступниця керівника Офісу президента України.
«Ця війна — не на місяці, а на десятиліття. РФ — наш ворог на довгі роки. Ми повинні переналаштувати свою свідомість, а нові покоління українців повинні вміти жити в умовах постійної загрози. Якщо Росія знатиме, що ми готові дати відсіч і стрілятиме кожна хата, і під ними горітиме земля — вони не наступатимуть. Ось наша стратегія, ми її закладаємо зі школи. Діти мають знати, що таке війна. Тому що ми, зрештою, всі живемо в ній — і не варто цього заперечувати», — сказала вона.
Нагадаємо, лідер партії «Братство» Дмитро Корчинський розповів, про те, як українцям слід помирати, і як ТЦК допомагають людям усвідомити свою ціль в житті. Так, у програмі «Рандеву з Яніною Соколовою» політик узявся стверджувати, що ухилянти не хочуть воювати через власну побутову нудьгу, безсенсовність існування, наркотичне життя і дурниці. За словами Корчинського, військову службу слід сприймати, як велику пригоду. На зауваження Соколової про те, що пригода може завершитися смертю, політик дав таку відповідь:
«Що би ми не робили, ми закінчимо смертю. Але смерть в бою за вітчизну — це високосенсова смерть, це прекрасно. А смерть в калюжі власної сечі на підлозі коридору лікарні, де на тебе всім наплювати, в глибокій старості і в маразмі — це найгірше, що може трапитися з людиною».
Як повідомили у Міноборони України, чоловіки віком 18-24 роки, які вирішать вступити на військову служба за контрактом, зможуть обіймати виключно бойові посади.