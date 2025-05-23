Ірина Верещук

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Українці, починаючи зі шкільних років, повинні готуватися до захисту своєї землі від окупантів.

Про це заявила Ірина Верещук, заступниця керівника Офісу президента України.

«Ця війна — не на місяці, а на десятиліття. РФ — наш ворог на довгі роки. Ми повинні переналаштувати свою свідомість, а нові покоління українців повинні вміти жити в умовах постійної загрози. Якщо Росія знатиме, що ми готові дати відсіч і стрілятиме кожна хата, і під ними горітиме земля — вони не наступатимуть. Ось наша стратегія, ми її закладаємо зі школи. Діти мають знати, що таке війна. Тому що ми, зрештою, всі живемо в ній — і не варто цього заперечувати», — сказала вона.

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Нагадаємо, лідер партії «Братство» Дмитро Корчинський розповів, про те, як українцям слід помирати, і як ТЦК допомагають людям усвідомити свою ціль в житті. Так, у програмі «Рандеву з Яніною Соколовою» політик узявся стверджувати, що ухилянти не хочуть воювати через власну побутову нудьгу, безсенсовність існування, наркотичне життя і дурниці. За словами Корчинського, військову службу слід сприймати, як велику пригоду. На зауваження Соколової про те, що пригода може завершитися смертю, політик дав таку відповідь:

«Що би ми не робили, ми закінчимо смертю. Але смерть в бою за вітчизну — це високосенсова смерть, це прекрасно. А смерть в калюжі власної сечі на підлозі коридору лікарні, де на тебе всім наплювати, в глибокій старості і в маразмі — це найгірше, що може трапитися з людиною».

Як повідомили у Міноборони України, чоловіки віком 18-24 роки, які вирішать вступити на військову служба за контрактом, зможуть обіймати виключно бойові посади.