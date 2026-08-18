Пэрис Хилтон с болью отреагировала на смерть 36-летней Хайден Панеттьери и показала их фото с молодости

Хайден Панеттьери и Пэрис Хилтон / © instagram.com/parishilton

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Голливудская светская львица и бизнесвумен Пэрис Хилтон прокомментировала внезапную смерть американской актрисы Хайден Панеттьери, которая умерла 16 августа в возрасте 36 лет.

Знаменитости при жизни были подругами. Пэрис Хилтон не скрывает, что для нее эта новость стала настоящим шоком. По словам светской львицы, ей до сих пор не укладывается в голове, что Хайден ушла из жизни. Теперь сердце Пэрис Хилтон наполнено болью.

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«Разбитая горем из-за потери моей подруги Хайден. Она была невероятно светлым человеком — таким талантливым, сильным, добрым и наполненным любви и света. Невозможно поверить, что ее больше нет», — говорит светская львица.

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Пэрис Хилтон и Хайден Панеттьери / © instagram.com/parishilton

Вместе с тем Пэрис Хилтон отмечает, что с теплом будет вспоминать Хайден Панеттьери и все те моменты, которые они пережили вместе. Чтобы почтить память подруги, знаменитость опубликовала ряд их общих фотографий, сделанных во времена юности звезд.

«Я всегда буду хранить в сердце нашу дружбу, все воспоминания, которые мы разделили, и особые моменты, которые мы пережили вместе. Мое сердце с ее семьей и всеми, кто любил ее, в это невероятно тяжелое время. Буду любить тебя вечно, Хайден. Покойся с миром, ангел. Нам тебя очень, очень будет не хватать», — отметила светская львица.

Хайден Панеттьери и Пэрис Хилтон / © instagram.com/parishilton

Напомним, в воскресенье, 16 августа, внезапно оборвалась жизнь американской актрисы Хайден Панеттьери, которая была бывшей невестой украинского боксера Владимира Кличко и мамой их дочери. Причина смерти остается неизвестной, однако полиция уже раскрыла первые подробности.

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