Путін кинув Токіо територіальний виклик: Курили знову стали проблемою — The Guardian

Курильські острови / © Associated Press

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Візит Володимира Путіна на спірні Курильські острови спричинив нове дипломатичне загострення між Японією та Росією і знову повернув у центр уваги територіальний конфлікт, який триває вже понад півтора століття.

Про це йдеться в матеріалі The Guardian.

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Після поїздки Путіна Токіо викликав російського посла, а прем’єрка Японії Санае Такаїчі назвала дії російського лідера «абсолютно неприйнятними». Москва у відповідь звинуватила Японію у необґрунтованих територіальних претензіях.

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Згодом Росія також викликала японського посла, що стало черговим кроком у дипломатичному протистоянні.

Через які острови сперечаються Японія та Росія

Курильський архіпелаг простягається приблизно на 1200 км від Камчатки до японського острова Хоккайдо та складається з 56 вулканічних островів.

Предметом суперечки є чотири найпівденніші острови, які розташовані найближче до Японії. У Токіо їх називають Північними територіями, тоді як Москва вважає їх частиною Курильських островів.

До появи японських і російських територіальних претензій ці землі були традиційною територією айнів (корінний народ Японії).

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1855 року договір між Росією та Японією закріпив японський контроль над чотирма островами. 1875 року Японія отримала всю Курильську гряду в обмін на визнання російського контролю над Сахаліном.

Ситуація змінилася наприкінці Другої світової війни, коли Радянський Союз захопив південні Курили.

За Сан-Франциським мирним договором 1951 року Японія відмовилася від претензій на Курильські острови, однак наполягає, що чотири найпівденніші острови до них не належать і є японською територією. СРСР цей договір не підписав.

Через невирішену територіальну суперечку Москва і Токіо досі не уклали повноцінний мирний договір за підсумками Другої світової війни.

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Чому візит Путіна спричинив скандал

Путін став лише другим російським лідером, який відвідав спірні острови. Дмитро Медведєв їздив туди кілька разів у 2010–2015 роках.

Для Путіна, який перебуває при владі з 2000 року, це був перший такий візит, тому в Японії його сприйняли як демонстративне підтвердження російських претензій на території.

Такаїчі заявила, що поїздка російського президента ускладнить можливість відновлення відносин між країнами.

Ще у 2010-х роках прем’єр Японії Сіндзо Абе та Путін намагалися зблизити позиції щодо територіального питання. Однак розміщення Росією зенітних ракетних комплексів на островах та подальші візити російських посадовців фактично зупинили цей процес.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року відносини між Москвою і Токіо погіршилися ще сильніше. Японія запровадила санкції проти РФ та почала активно підтримувати Україну.

Чому Курили важливі для Росії

Острови мають не лише символічне, а й економічне та військове значення.

Навколо них розташовані багаті рибальські райони. До 2022 року Японія платила Росії за можливість вести там промисел, однак після погіршення відносин відповідна угода перестала діяти.

Також район може містити поклади корисних копалин.

Втім, ключове значення Курил для Москви — стратегічне. Острови розташовані між Охотським морем і Тихим океаном, а контроль над протоками дозволяє російському флоту мати цілорічний вихід у Тихий океан. Частина проток не замерзає навіть узимку.

Росія в останні роки також посилювала свою військову присутність на архіпелазі.

Що може стояти за поїздкою Путіна

Аналітики Інституту вивчення війни раніше припускали, що демонстративний візит Путіна на Ітуруп міг бути відповіддю Кремля на нову оборонну політику Японії.

Серед можливих мотивів експерти називали реакцію Москви на підтримку України, посилення співпраці Токіо з НАТО та спробу створити додаткову напругу на Далекому Сході.

Японія послідовно запроваджує санкції проти Росії та бере участь у фінансовій і технологічній підтримці України у форматі G7. Одночасно Токіо поглиблює співпрацю із західними союзниками через загрози з боку Росії, Китаю та КНДР.

Крім того, раніше російський диктатор Володимир Путін разом із командувачем Тихоокеанського флоту Росії Віктором Ліїною різко розкритикували безпекову політику Японії під час завершального етапу військових навчань у Южно-Сахалінську. Москва намагається заблокувати оборонні ініціативи Токіо.

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