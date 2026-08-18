РФ б’є по економіці України: The Economist розкрив небезпечний план Кремля

Кремль / © Pexels

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Російські війська розпочали цілеспрямовану кампанію проти цивільної логістики, мереж супермаркетів і чорноморських портів України. Така ескалація загрожує суттєвими збитками для бізнесу та аграрного експорту країни.

Про це повідомляє The Economist.

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Яких збитків зазнали «Сільпо», Goodwine і «Нова пошта» через російські удари

Зазначається, що в липні російська балістична ракета влучила у склад, який постачав товари для елітного магазину Goodwine. Згодом внаслідок ударів по двох розподільчих вузлах мережі «Сільпо» загинуло шестеро працівників. Також неодноразових атак зазнавали об’єкти компанії «Нова пошта».

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За оцінкою співзасновника Goodwine Дмитра Кримського, удари за три тижні коштували українському бізнесу близько 500 мільйонів доларів. Підприємець також розповів про зміни у плануванні роботи компаній.

«Колега розповідав мені, як у них вчора була велика зустріч під назвою „Осінні дії“ про плани на майбутнє. Сьогодні вона вже має нову назву: „Дожити до квітня“, — розповів він.

Чим загрожує українському агроекспорту блокада Чорного моря та атаки на судна

Особливе занепокоєння викликає полювання Росії на цивільні вантажні судна. 19 липня крилаті ракети влучили в турецьке вантажне судно, яке виходило з порту Чорноморська. Через це загинуло 10 людей. Відтоді судноплавство в регіоні опинилося під загрозою, а порти комерційно припинили повноцінну роботу.

Зупинка експорту загрожує транспортуванню 50 мільйонів тонн нового врожаю. За даними інвестиційної фірми Dragon Capital, морська блокада коштуватиме Україні близько 0,6% ВВП цього року. В разі спроможності продати нинішній урожай фермери можуть пропустити зимовий посів. Як зазначив президент Українського клубу агробізнесу Алекс Лисиця, це загрожує збитками для сільського господарства до 10–12 мільярдів доларів (близько 5% ВВП).

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Водночас альтернативні сухопутні та річкові маршрути мають обмежену пропускну спроможність.

«Одне судно водотоннажністю 100 000 тонн еквівалентне 5000 вантажівок, 5000 водіїв і 5000 прикордонних процедур», — наголосив президент асоціації «Укрпорт» Дмитро Барінов.

Як дефіцит ракет ППО змінив повітряну війну

Зміна тактики РФ стала можливою через нарощування виробництва російських балістичних ракет і скорочення українських запасів ракет-перехоплювачів. У липні Росія випустила рекордні 198 балістичних і гіперзвукових ракет. Їхня переважна більшість була спрямована по Київській області.

У відповідь Україна продовжує завдавати ударів безпілотниками по оборонних заводах, нафтовій інфраструктурі та складах у Росії. Зокрема, удари по російських НПЗ вивели з ладу понад 30% їхніх робочих потужностей. Також гігант електронної комерції Wildberries втратив майже третину потужностей, що коштувало компанії від 2 до 4 мільярдів доларів.

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За даними Генерального штабу ЗСУ, від серпня 2025 року російська нафтопереробна промисловість зазнала збитків на 13,5 мільярда доларів. Втім, незалежні аналітики наводять нижчі цифри.

«Страйки болісні, але не там і не в ті терміни, які заявляє Україна», — зазначив експерт Carnegie Endowment Сергій Вакуленко, оцінюючи реальні прямі втрати російського бізнесу приблизно в одну десяту від названої оцінки Генштабу.

Характеризуючи обмін повітряними ударами між сторонами, один із колишніх українських посадовців порівняв його зі спортивним протистоянням.

«Це ніби ми грали у відкритий футбол з бразильцями. Ми забили три голи і святкуємо, але вони забили 13», — зауважив ексурядовець.

Прогнози та подальші ризики

На тлі тривалого протистояння в українських службах безпеки допускають імовірність подальшої ескалації з боку РФ, зокрема цілеспрямованих ударів по енергетиці, водопостачанню та каналізації.

«Чи зайдуть вони так далеко? Можливо», — зазначило джерело в українській службі безпеки.

Експерти наголошують, якщо Україна не отримає достатньої кількості балістичних ракет-перехоплювачів від західних партнерів, її економіка та військові перспективи опиняться під ризиком серйозного удару.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, за словами заступника начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майора Вадима Скібіцького, якщо взимку головним об’єктом атак була опалювальна й енергетична інфраструктура, то зараз ворог зосередився на оборонній промисловості, логістиці та цивільному секторі.

Раніше ми писали, що РФ вперше вивела на морські випробування атомний підводний човен «Хабаровськ», який має стати другим носієм ядерних торпед «Посейдон».

До слова, в ЗСУ попередили, що Росія може спробувати активізувати Чернігівський напрямок, якщо матиме достатньо додаткових сил і ресурсів.

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