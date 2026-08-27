Россия может атаковать НАТО в ближайшие годы: в США раскрыли замысел Путина

Владимир Путин / © Associated Press

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В разведке США полагают, что в ближайшие годы Россия может устроить небольшое нападение на НАТО, чтобы проверить реакцию Альянса. Из-за таких опасений руководитель ЦРУ тайно ездил в Москву.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Угроза для стран Балтии и сценарии возможных атак

По данным американской разведки, один из самых опасных сценариев — попытка России провести ограниченную военную операцию или кибератаки, чтобы проверить, насколько быстро и решительно союзники будут реагировать на агрессию. Под особым вниманием находятся страны Балтии — Эстония, Латвия и Литва, имеющие общие границы с РФ и входящие в состав НАТО.

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В то же время, в разведке США отмечают: это лишь один из возможных сценариев развития событий на ближайшие годы, а не окончательное подтверждение того, что Москва уже приняла решение о нападении или готовит непосредственное вторжение.

Именно по таким тревожным оценкам директор ЦРУ Джон Рэтклифф совершил необъявленный визит в Москву, чтобы передать кремлевскому руководству четкое предупреждение о серьезных последствиях в случае агрессии против НАТО.

Издание отмечает, что нынешняя ситуация имеет исторические параллели. Предыдущий визит директора ЦРУ в Москву состоялся в 2021 году, когда тогдашний глава ведомства Уильям Бернс пытался отказать российское руководство от планов полномасштабного вторжения в Украину. Теперь аналогичную миссию с оговоркой Кремля проводит уже новый руководитель американской разведки.

Визит главы ЦРУ в Москву — последние новости

Напомним, что 25 августа в Москву на американском военном самолете неожиданно прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

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Ранее мы писали, что США предупредили Украину о визите своей делегации в РФ и якобы попросили временно остановить удары, пока поездка не завершится.

Тайный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву оброс новыми деталями. Что известно о его переговорах с российской стороной, предупреждении Путина и загадочном рейсе — узнайте в материале ТСН.

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