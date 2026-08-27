РФ запустила модернизированную баллистику "Искандер-1000": эксперт объяснил, справится ли Patriot

Искандер (иллюстративное фото) / © Associated Press

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Возможно появление дальнобойной версии российского “Искандера“ существенно не меняет сложность его перехвата для украинского ПВО. В то же время большая дальность позволяет России отодвигать пусковые установки дальше границы.

Об этом рассказал авиационный эксперт Константин Криволап в комментарии РБК-Украина.

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Как изменилась дальность «Искандеров»

По словам Криволапа, долгое время украинские расчеты основывались на заявленной Россией дальности «Искандера-М» в 500 км. В то же время, по данным ГУР, реальная дальность стандартной ракеты 9М723 составляет около 390 км.

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Также уже фиксировали применение модификации 9М723-2 на расстояние до 550 км.

Ранее появлялась информация об испытаниях так называемого “Искандера-1000” с дальностью до 800 км. Однако подтвержденные случаи его боевого применения, по словам эксперта, пока не зафиксированы.

Криволап предполагает, что Россия пытается увеличивать дальность ракет, в частности, из-за угрозы для своих пусковых установок со стороны украинских дальнобойных средств поражения.

«При дальности 390 км пусковая установка Искандера для удара по Киеву должна располагаться в Брянской области примерно в 150 км от границы. А это уже дистанция, на которой наши разведывательные и ударные дроны могут найти ее и уничтожить», — пояснил эксперт.

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По его словам, стартовая масса ракеты составляет 3,8–4,6 тонны, длина – около 7,3 метра, диаметр – 920 мм. Боевая часть весит примерно 480 кг, хотя для увеличения дальности россияне могут использовать облегченную версию.

Стало сложнее сбивать «Искандер»

Криволап отмечает, что принципиально сложность перехвата ракеты не изменилась.

«Сложность ущерба Искандеру не стала другой. Он летит квазибаллистической траекторией, на средней высоте около 50 километров, может маневрировать в пределах 300–400 метров и выдерживать перегрузку 20–30 g», – рассказал он.

По словам эксперта, комплексы Patriot обычно начинают сопровождать такую цель примерно со 100 км, а захватывают ее для поражения ориентировочно за 25 км.

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«Patriot, в частности PAC-3, в большинстве своем с такими целями справляется», — отметил Криволап.

В то же время увеличение дальности позволяет России отодвигать пусковые установки от украинской границы. Эксперт отметил, что за последние полтора месяца было поражено по меньшей мере три российских пусковых установки, в том числе комплекс «Бастион» в Крыму.

Из-за угрозы украинских дронов-камикадзе россияне, по его словам, были вынуждены переносить часть районов запуска ракет по Киевщине дальше Брянской области.

Что еще модернизировали россияне

Криволап также обратил внимание на пусковую установку "Бора-М". Она отличается от базовой версии более мощными направляющими и усиленной конструкцией из-за более мощного двигателя, однако принципиально новых технических решений там нет.

Ракеты также получают усовершенствованные системы наведения – оптические корреляционные головки DSMAC или радиолокационные головки, более устойчивые к воздействию РЭБ.

По словам Криволапа, для них россияне используют более быстрые процессоры на иностранной элементной базе из Германии, Швейцарии, США и Тайваня.

Часть технических решений, как считает эксперт, Россия позаимствовала у северокорейских ракет KN-23.

Атака РФ на Киев 27 августа - последние новости

Напомним, с ночи 27 августа Россия атакует Киев дронами и баллистическими ракетами. В результате ударов в столице повреждены учебные заведения и автомобили. По неофициальной информации, пострадало также здание стадиона в центре города.

После обеда российские войска нанесли повторный удар по Киеву. Последствия были зафиксированы в Шевченковском, Оболонском и Подольском районах. По последним данным, известно о трех пострадавших.

Во время одного из комбинированных ударов по столице этим летом Россия впервые применила обновленные баллистические ракеты 9М723-2, также называемые «Искандер-1000».

В ГУР отмечали, что в последние месяцы Россия все активнее использует баллистические ракеты как одно из основных средств воздушных атак по Украине.

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