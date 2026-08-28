Коридор затемнень завершився: що зміниться після 28 серпня

Коридор затемнень / © ТСН.ua

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Серпневий коридор затемнень добігає кінця.

Він розпочався 12 серпня повним сонячним затемненням у Леві, а завершується 28 серпня частковим місячним затемненням у Рибах. Сам термін «коридор затемнень» належить до популярної астрології, а не астрономії.

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Проте прихильники астрології розглядають два тижні між затемненнями як символічний період змін, завершень і появи нових обставин.

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Тепер головне питання — що відбувається після нього.

Невизначеність може почати зникати

Під час коридору затемнень багато людей можуть відчувати, ніби певні процеси перебувають у підвішеному стані.

Після 28 серпня ситуації, які здавалися незрозумілими, можуть поступово набувати чіткіших обрисів.

Може з'явитися інформація, якої бракувало.

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Людина може нарешті зрозуміти мотиви іншого.

Або рішення, яке ще кілька днів тому здавалося надто складним, стане очевиднішим.

Те, що завершилося, не обов'язково потрібно повертати

Місячне затемнення у Рибах в астрології пов'язують із відпусканням.

Тому вихід із коридору може бути не стільки моментом нового старту, скільки прийняттям того, що певна історія вже завершилася.

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Це можуть бути стосунки, робота, дружба, старий план або уявлення про себе.

Іноді найважливіша зміна полягає у тому, що людина більше не намагається повернути минуле.

Емоції можуть залишатися сильними ще кілька днів

Не варто очікувати, що 28 серпня після певної години все раптом «закінчиться».

Навіть в астрологічній традиції вплив затемнень розглядають як процес, а не коротку подію.

Тому наприкінці серпня ще можуть відчуватися емоції та наслідки рішень, ухвалених протягом останніх двох тижнів.

Астрологічні прогнози на цей тиждень також описують затемнення 28 серпня як момент великих завершень і швидких змін.

Варто згадати, що відбувалося від 12 серпня

Хороша практика після завершення коридору затемнень — повернутися подумки до останніх двох тижнів.

Запитайте себе:

Що змінилося від 12 серпня?

Які люди з'явилися або зникли?

Яка тема постійно поверталася?

Яке рішення я відкладала?

Що стало очевидним лише зараз?

Іноді закономірність стає помітною лише тоді, коли дивишся на весь період цілком.

Не потрібно поспішати починати нове життя

Вихід із коридору затемнень не означає, що 29 серпня потрібно терміново змінювати роботу, стосунки та місце проживання.

Навпаки, після емоційно насиченого періоду корисно дати собі кілька днів на інтеграцію.

Подивіться, які зміни залишаються важливими навіть після того, як перша емоційна реакція минула.

Саме вони можуть бути справді значущими.

Для кого вихід із коридору буде особливо помітним

Найсильніше завершальне затемнення може відгукнутися Рибам, Дівам, Близнятам і Стрільцям.

Риби можуть відчути завершення особистого етапу.

Діви — отримати ясність у стосунках.

Близнята — у професійних питаннях.

Стрільці — у темах дому та родини.

А для Левів, Водоліїв, Тельців і Скорпіонів завершиться процес, який почав особливо активно розгортатися після сонячного затемнення 12 серпня.

Що робити після коридору затемнень

Найкраще — не шукати ще одного знака долі, а подивитися на те, що вже сталося.

Запишіть три речі:

Що я залишаю у серпні.

Що хочу взяти із собою далі.

Який перший реальний крок зроблю у вересні.

Це може бути набагато кориснішою практикою, ніж намагання передбачити кожну наступну подію.

Коридор затемнень закінчується не магічним перемикачем, а можливістю подивитися назад і зрозуміти, що за цей час змінилося у вас самих.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтва та інші езотеричні практики не є науками. Інформація має символічний або розважальний характер.

Нагадаємо, що раніше іспанський скейтбордист виконав трюк на тлі сонячного затемнення: ефектні кадри

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