Горянский впервые раскрыл, почему его не снимают в кино и кому он перешел дорогу: "Узнал, кто это"

Владимир Горянский

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Украинский актер Владимир Горянский впервые раскрыл детали, почему его перестали приглашать в кино и кому он перешел дорогу.

Артист сейчас в основном играет в театральных спектаклях. А вот в кино его можно увидеть очень редко. Оказывается, на это есть причина. На проекте «Наодинці з Гламуром» Владимир Горянский намекнул, что за этим стоит конкретный человек, который блокирует его попадание в кино. Актер даже знает, чьих именно это рук дело. Однако раскрывать имя артист не стал.

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«У меня тоже есть такое ощущение (что кому-то перешел дорогу — прим. ред.). Есть какой-то человек, мне говорили, что просто не пропускает. Я узнал, кто это. Пусть это будет на совести этого человека», — говорит актер Анне Севастьяновой.

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Владимир Горянский

Однако Владимир Горянский отмечает, что это не влияет на его популярность и узнаваемость. Артист и дальше играет в театре, а представления с аншлагами являются подтверждением его востребованности.

«Зритель меня спрашивает, где вас увидеть. К сожалению, продюсеры не интересуются тем, что хочет зритель. Что я могу сказать? Я же не могу прийти и сказать, чтобы меня снимали! Но от этого моя популярность не изменилась. Мои гастрольные проекты говорят о том, что люди приходят, аншлаги и все. Нет кино — это уже на совести каналов, продюсеров и так далее», — добавил актер.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: ГОРЯНСЬКИЙ про пенсію НАРОДНОГО артиста, ВСИНОВЛЕННЯ та хто його ВИГНАВ з КІНО

Напомним, недавно певец Владимир Дантес замахнулся на большое кино. Артист решил взяться за масштабный проект.

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