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"Вкус меня удивил": беженка из Украины удивилась тому, как готовят "шубу" в Германии
Популярный на севере Германии салат с сельдью «Матиас» стал для украинки самым вкусным блюдом среди всех местных угощений.
Украинская беженка Людмила Русина, которая в настоящее время проживает в Германии, поделилась своими впечатлениями о местной кухне. Женщина рассказала об особом рецепте немецкого аналога популярного украинского салата «Селедка под шубой».
По словам украинки, в Германии это блюдо называется «Herring salat» — салат с сельдью. Больше всего он популярен на севере страны, где его обычно готовят из нежной сельди, поделилась Людмила в своём видео на платформе TikTok.
«У немцев тоже есть шуба, только с огурцом, и вкус меня очень удивил», — делится впечатлениями Людмила.
Она пояснила, что главное отличие этого блюда от украинского заключается в способе подачи и ингредиентах. Немцы не выкладывают продукты слоями, а просто перемешивают их между собой. Для приготовления используют: кубики отварного картофеля и свеклы, мелко нарезанный лук, кислое яблоко, маринованные огурцы и 300 граммов сельди.
Заправку готовят из майонеза, сметаны, небольшого количества огуречного маринада, перца и соли. После смешивания салат оставляют в холодильнике как минимум на два часа или на всю ночь, чтобы он хорошо пропитался.
«Мой вердикт — это очень вкусно и, пожалуй, самое вкусное из того, что я пробовала из немецкой кухни», — подытожила украинка.
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Украинка, прожившая три года в Германии, поделилась собственным списком того, с чем онатак и не смогла смириться. В её списке оказались такие вещи, как закрытие аптек и строгие правила вывоза мусора, а также обязательный налог на радио, от которого нельзя отказаться.
Кроме того, мы писали, что привычная для украинцев традиция — жарить шашлыки на природе или возле дома — в этой стране может обернуться огромными долгами или даже судебным разбирательством.
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