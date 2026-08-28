© ГУР Міноборони

Реклама

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.

«Україна накопичила газ, необхідний для базового сценарію проходження зими», — заявив Шмигаль.

Реклама

За його словами, необхідний запас вдалося сформувати завдяки роботі українських видобувних компаній, Оператора ГТС України, «Нафтогазу» та працівників паливно-енергетичного комплексу.

Реклама

«У частині запасів газу ми готові до осінньо-зимового періоду 2026/2027. Продовжуємо роботу за іншими напрямами», — наголосив міністр.

На тлі дострокового виконання плану накопичення газу галузеві експерти неодноразово наголошували, що експорт газу можливий у разі повного забезпечення внутрішнього ринку. За такої моделі додаткова виручка може піти на ремонт пошкоджених об’єктів, нове буріння та нарощування власного видобутку, а у разі погіршення газового балансу експорт має бути оперативно обмежений або зупинений.

Новини партнерів