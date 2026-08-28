- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 34
- Час на прочитання
- 1 хв
Україна достроково накопичила 14,6 млрд кубометрів газу на зиму — Шмигаль
Україна достроково накопичила обсяг газу, необхідний для базового сценарію проходження опалювального сезону 2026/2027. У підземних сховищах уже знаходиться 14,6 млрд кубометрів газу — цільового показника вдалося досягти на місяць раніше від плану.
Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль.
«Україна накопичила газ, необхідний для базового сценарію проходження зими», — заявив Шмигаль.
За його словами, необхідний запас вдалося сформувати завдяки роботі українських видобувних компаній, Оператора ГТС України, «Нафтогазу» та працівників паливно-енергетичного комплексу.
«У частині запасів газу ми готові до осінньо-зимового періоду 2026/2027. Продовжуємо роботу за іншими напрямами», — наголосив міністр.
На тлі дострокового виконання плану накопичення газу галузеві експерти неодноразово наголошували, що експорт газу можливий у разі повного забезпечення внутрішнього ринку. За такої моделі додаткова виручка може піти на ремонт пошкоджених об’єктів, нове буріння та нарощування власного видобутку, а у разі погіршення газового балансу експорт має бути оперативно обмежений або зупинений.