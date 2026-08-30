Король Гокон VIII виголосив першу промову, як монарх, сказавши зворушливі слова про свого покійного батька

Король Гокон VIII / © Getty Images

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Монарх звернувся до нації з промовою, присвяченою батькові. У цьому зверненні вперше поєднувалися його нова роль і скорбота по людині, яка, у свою чергу, була для нього головним зразком для наслідування в монархії.

“Гаральд V, мій батько, якого я так любив. Ми сумуємо», — сказав Гокон, перш ніж подякувати всім за прояв любові та співчуття.

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Король Гокон VIII / © Getty Images

«Дякую тобі за те, що ти був таким добрим батьком для Марти Луїзи і мене, теплим і дбайливим». Він також описав його як веселого та привабливого дідуся, відданого чоловіка та людини, здатної об'єднати всю сім'ю. Крім того, він підкреслив, що він завжди залишався вірним своїм цінностям, дбав про своїх близьких і мав природний авторитет вдома.

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«Ми сумуємо, але водночас нас втішає і зміцнює те, що так багато людей сумують разом із нами», — сказав Гокон у своїй першій промові до нації.

Один із найзворушливіших моментів настав, коли мова зайшла про королеву Сону — матір Гокона та дружину Гаральда V.

Новий король наголосив на ролі, яку вона грала протягом десятиліть разом з Гаральдом V, і згадав, що їх об'єднувала спільна місія як подружжя.

"Вона зробила свій внесок у те, щоб вони стали міцною королівською парою", - пояснив він. Новий монарх зазначив це зворушливою фразою: «Сьогодні виповнюється 58 років від дня вашого весілля. Щасливої річниці весілля, дорогий тату», - сказав король Гокон VIII.

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Королева Соня і король Гаральд V / © instagram.com/detnorskekongehus

Зазначимо, що у Дзеркальному залі палацу, де 29 серпня 2026 року новий король Норвегії Гокон VIII виголосив свою першу промову перед нацією, розміщено галерею історичних фотографій королівської родини.

Дзеркальна зала палацу / © Getty Images

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