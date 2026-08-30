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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
75
Час на прочитання
2 хв

Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 31 серпня — 6 вересня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси та навіть здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Озеро у формі серця

Озеро у формі серця / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають усе, що чекає на людину в цій сфері.

Кому пощастить у коханні цього тижня — 31 серпня — 6 вересня?

Овен

Овнам, які обирають між двома претендентами на своє серце, а в перспективі й руку, зірки радять звернути увагу на людину, з якою, окрім почуттів, їх пов’язують спільний світогляд та спільні інтереси.

Хімія, яка виникає в таких випадках, через деякий час припинить діяти, а ось ті самі погляди змінити не вдасться — вони можуть зберігатися дуже довго, в окремих випадках — усе життя, тож пріоритет у цьому разі очевидний. Головне — не нехтувати розумними аргументами, віддаючи їм перевагу перед швидкоплинним потягом.

Діва

Дівам, які відчувають ностальгію за минулими стосунками, можливо, варто взяти ситуацію у свої руки й повернути те, що вони вважають безповоротно втраченим. Вони не знають, що кохана ними людина має подібні почуття, але не знає, як наблизитися до представниць цього знака, які — за бажанням — можуть мати вигляд як Снігова королева на троні.

Тому бажано припинити вдавати неприступність, а відверто поговорити з партнером, обговоривши всі розбіжності, що виникли раніше, — є ймовірність, що в такому разі він із розряду колишніх знову перейде до розряду справжніх та теперішніх.

Водолій

Водолії рідко замислюються над тим, що близька людина не вміє читати їхні думки, а тому може навіть не здогадуватися про те, чого вони хочуть від спілкування з нею. Тож бажано не перейматися через її «байдужість» і відсутність взаєморозуміння, а — хоча б час від часу — озвучувати їй свої побажання, не чекаючи, поки вона сама про усе здогадається.

У результаті стосунки припинять викликати невдоволення, а, навпаки, досить швидко нормалізуються: обміркувавши ситуацію, представники цього знака зрозуміють, що це не вимагало аж так багато зусиль.

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