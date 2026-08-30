Озеро у формі серця / © Associated Press

Реклама

Особисте життя — не виняток: зірки знають усе, що чекає на людину в цій сфері.

Кому пощастить у коханні цього тижня — 31 серпня — 6 вересня?

Реклама

Овен

Овнам, які обирають між двома претендентами на своє серце, а в перспективі й руку, зірки радять звернути увагу на людину, з якою, окрім почуттів, їх пов’язують спільний світогляд та спільні інтереси.

Реклама

Хімія, яка виникає в таких випадках, через деякий час припинить діяти, а ось ті самі погляди змінити не вдасться — вони можуть зберігатися дуже довго, в окремих випадках — усе життя, тож пріоритет у цьому разі очевидний. Головне — не нехтувати розумними аргументами, віддаючи їм перевагу перед швидкоплинним потягом.

Діва

Дівам, які відчувають ностальгію за минулими стосунками, можливо, варто взяти ситуацію у свої руки й повернути те, що вони вважають безповоротно втраченим. Вони не знають, що кохана ними людина має подібні почуття, але не знає, як наблизитися до представниць цього знака, які — за бажанням — можуть мати вигляд як Снігова королева на троні.

Тому бажано припинити вдавати неприступність, а відверто поговорити з партнером, обговоривши всі розбіжності, що виникли раніше, — є ймовірність, що в такому разі він із розряду колишніх знову перейде до розряду справжніх та теперішніх.

Водолій

Водолії рідко замислюються над тим, що близька людина не вміє читати їхні думки, а тому може навіть не здогадуватися про те, чого вони хочуть від спілкування з нею. Тож бажано не перейматися через її «байдужість» і відсутність взаєморозуміння, а — хоча б час від часу — озвучувати їй свої побажання, не чекаючи, поки вона сама про усе здогадається.

Реклама

У результаті стосунки припинять викликати невдоволення, а, навпаки, досить швидко нормалізуються: обміркувавши ситуацію, представники цього знака зрозуміють, що це не вимагало аж так багато зусиль.

Читайте також:

Новини партнерів

Новини партнерів