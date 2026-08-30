Королева Соня з сім'єю відвідала траурну службу за королем Гаральдом V

Королева Соня, принц Сверре Магнус, принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

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Новоспечений король Гокон VIII разом із сім'єю – матір'ю королевою Сонею, принцесою Інгрід Олександрою, принцом Сверре Магнусом були зазнімковані, коли залишали церкву в Аскері після жалобної служби у зв'язку зі смертю короля Норвегії Гаральда V, який помер в університетській лікарні Осло 28 серпня.

Король Гаральд V / © Getty Images

Королівський двір підтвердив, що королева Метте-Маріт не буде присутня на церемоніях у неділю, оскільки дружина короля Гокона відновлюється після пересадки легень, яку вона перенесла в червні, і обмежено бере участь в офіційних заходах.

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Королева Соня, принц Сверре Магнус, принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Однак вважається, що вона буде присутня і на інших заходах, пов'язаних зі смертю короля Гаральда V.

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Король Гокон V та його сім'я - діти Інгрід Олександра та Сверре Магнус / © Getty Images

Прощальна церемонія, яка не є офіційним державним похороном, відбулася в різних місцях по всій Норвегії.

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