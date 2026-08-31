Як почистити вигрібну яму без відкачування / © Фото з відкритих джерел

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Власники приватних будинків добре знають, скільки клопоту може завдати вигрібна яма, якщо вона швидко наповнюється або з неї починає поширюватися неприємний запах. Проте регулярний догляд допомагає уповільнити накопичення відходів і підтримувати каналізаційну систему в кращому стані. Один із варіантів — спеціальні біологічні засоби з бактеріями, призначені для септиків та вигрібних ям.

Що засипати до вигрібної ями

Для догляду за каналізацією використовують біопрепарати на основі живих бактерій та ферментів. Вони допомагають розкладати органічні відходи, туалетний папір та інші речовини, які потрапляють у стічну систему.

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Такі засоби продаються у вигляді порошків, гранул або таблеток. Їх потрібно використовувати відповідно до інструкції конкретного виробника, оскільки дозування залежить від об’єму ями та складу препарату.

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Важливо не вважати біопрепарат способом повністю замінити відкачування. Якщо вигрібна яма герметична, усі стоки зрештою накопичуються в ній, тому періодично видаляти їх усе одно необхідно.

Як правильно використовувати бактерії

Біологічні препарати найкраще застосовувати регулярно, а не чекати, поки яма переповниться. Частота внесення залежить від конкретного засобу: деякі препарати використовують щомісяця, інші можуть мати інший графік.

Для ефективної роботи бактерій важливо дотримуватися рекомендацій виробника. Не варто одночасно заливати в каналізацію агресивні хімічні засоби, хлорвмісні відбілювачі або концентровані дезінфектанти — вони можуть пригнічувати мікроорганізми.

Також не слід самостійно засипати у вигрібну яму вапно, сильні луги чи інші їдкі речовини. Вони не є безпечним універсальним способом очищення каналізації.

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Регулярне використання правильно підібраного біопрепарату може допомогти зменшити кількість органічних відкладень і неприємний запах. Однак остаточна потреба у відкачуванні залежить від конструкції ями та кількості стоків, тому повністю відмовлятися від асенізаційних послуг не варто.

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