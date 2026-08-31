Зірка серіалу "Школа" Кудашова після заручин розкрила, коли буде весілля, та розповіла про обранця

Ірина Кудашова

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Українська акторка Ірина Кудашова, яка нещодавно заручилася під час романтичної подорожі до озера Комо в Італії, розповіла, коли може відбутися її весілля та що відомо про її нареченого Бориса.

Після пропозиції руки й серця акторку одразу почали розпитувати про майбутнє святкування. Однак конкретної дати весілля у пари поки немає. Кудашова зізналася, що зараз її увага зосереджена на роботі. Попереду в артистки кілька важливих прем’єр. Тож організацію весілля вона вирішила поки не ставити на перше місце. Спочатку Ірина хоче завершити заплановані проєкти, а вже потім зайнятися підготовкою до особливого дня.

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«Якщо чесно, я поки навіть про це серйозно не думала. Зараз я вся в проєктах, у роботі, у зйомках. У мене попереду ще прем’єри, тому поки голова зайнята зовсім іншим. Думаю, що спочатку треба завершити цей проєкт, відгуляти всі прем’єри, які в мене заплановані, і тільки тоді я зможу нарешті видихнути, розслабитися і нормально подумати про весілля», — поділилася акторка в розмові з OBOZ.UA.

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Ірина Кудашова з нареченим / © instagram.com/irinaa_kudashova

Попри відсутність дати церемонії, Кудашова не приховує, що у своїх стосунках почувається дуже впевнено. За словами Ірини, саме поруч із Борисом вона вперше відчула справжнє кохання. Особливо вона цінує його здатність чути її, приймати різні емоційні стани та відкрито говорити про проблеми.

«Я взагалі вважаю, що до нього нікого по-справжньому не кохала. У ньому є щось таке, що мені дуже важко пояснити одним словом. Це людина, яка вміє не просто слухати, а чути. Причому буквально з першого дня нашого спілкування в нас було якесь дуже сильне взаєморозуміння. Він людина, яка вміє розмовляти, яка готова до діалогу», — розповіла Кудашова.

Акторка також назвала ще одну важливу для неї рису нареченого — стабільність у стосунках. Вона наголосила, що Борис не змінює свого ставлення до неї через її настрій чи емоції та готовий працювати над проблемами у парі. Крім того, чоловік, за словами Ірини, налаштований на створення сім’ї, а не лише на розмови про неї.

Ірина Кудашова з нареченим / © instagram.com/irinaa_kudashova

Відомо, що Борис старший за Кудашову на шість років: йому 32, тоді як акторці — 26. При цьому на початку їхнього знайомства він навіть не знав, що вона відома українська акторка. У чоловіка немає Instagram, а українські фільми та серіали він раніше практично не дивився. Про професію та роботу Ірина розповіла йому вже після знайомства, а тепер він стежить за кожним її новим проєктом.

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«Ні, не знав. Дізнався про це вже пізніше. У нього взагалі немає Instagram, він не дивився українських фільмів і серіалів. Я вже сама розповідала йому про свою роботу, про проєкти, зйомки. А зараз він уже дивиться кожен мій проєкт», — розповіла Кудашова.

Ірина Кудашова з нареченим / © instagram.com/irinaa_kudashova

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко розсекретила вартість розкішного весілля і чому досі не живе з чоловіком.

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