Милий і спокійний компаньйон: ця порода собак живе до 14 років і не потребує довгих прогулянок

Англійський кінг-чарльз-спанієль: кому підійде ця порода / © pexels.com

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Англійський кінг-чарльз-спанієль може підійти людям, які хочуть завести невеликого та врівноваженого собаку. Ці тварини не потребують багатогодинних прогулянок, тісно прив’язуються до своїх господарів, а тривалість їхнього життя може сягати 14 років.

Про це повідомило видання Mirror.

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Історія породи сягає XVII століття, коли цих собак розводили передусім як компаньйонів. Назву вони отримали на честь короля Карла II, який особливо любив таких спанієлів і нерідко з’являвся разом із ними.

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Завдяки невеликим розмірам англійські кінг-чарльз-спанієлі можуть комфортно жити у квартирі. Вага дорослого собаки зазвичай становить від чотирьох до шести кілограмів, а зріст — близько 28 сантиметрів або менше.

Представників породи можна впізнати за компактною квадратною статурою, короткою кирпатою мордою та великими темними очима. Їхня довга шерсть потребує регулярного догляду та розчісування, інакше вона може сплутуватися.

За інформацією PetMD, характер англійських кінг-чарльз-спанієлів описують як «милий та дещо стриманий». Вони сильно прив’язуються до своїх господарів, проте у присутності незнайомих людей можуть бути сором’язливими. Найкомфортніше такі собаки почуваються у спокійній обстановці зі звичним і передбачуваним розпорядком.

Інтенсивні фізичні навантаження представникам цієї породи не потрібні. Замість довгих прогулянок їм зазвичай достатньо нетривалого вигулу та ігор. Решту часу собаки охоче проводять удома поруч із господарем.

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Утім, тісний зв’язок із людиною має й інший бік. Англійські кінг-чарльз-спанієлі можуть важко переносити самотність і схильні до тривоги розлуки. Тому їм необхідні увага та регулярне спілкування з господарем. Якщо тварині доведеться часто й надовго залишатися вдома самій, ця порода може бути не найкращим вибором.

До переваг породи також можна зарахувати доволі значну тривалість життя. За даними Dogs Trust, собаки в середньому живуть близько 12,5 року, причому представники невеликих порід зазвичай мають довшу тривалість життя. Англійські кінг-чарльз-спанієлі можуть прожити приблизно 12–14 років.

Нагадаємо, ласкавий характер, здатність адаптуватися та любов до людей можуть зробити собаку чудовим домашнім компаньйоном. Експертка назвали шість порід, які мають такі риси.

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