"Это невыразимая боль": Мисс Украина Вселенная-2026 показала свою разрушенную школу и обратилась к миру

Анна Никонова

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Представительница Украины на конкурсе «Мисс Вселенная 2026» Анна Никонова показала последствия российского нападения на свою школу в Киеве и обратилась к миру с важным посланием об украинских детях.

В День знаний Анна вернулась в Академию современного образования «А+». Именно здесь она училась и работала. Сейчас часть здания нуждается в восстановлении после российского нападения. Никонова сняла видео прямо среди поврежденных помещений. Перед камерой она говорила по-английски. Её обращение было адресовано международной аудитории.

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«Привет всем, я Анна Никонова, и прямо сейчас я нахожусь в Киеве, в школе, которую построила моя мама и в которой я училась. Сейчас я стою на сцене, где когда-то выступала. Очень тяжело находиться здесь и видеть последствия войны и то, что она делает со школами и другими местами по всей Украине», — рассказала представительница Украины на конкурсе «Мисс Вселенная 2026».

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Анна Никонова / © Инстаграм

Никонова призналась, что возвращение в школу стало для неё особенно эмоциональным. Сейчас она вместе с преподавателями и сотрудниками учреждения участвует в его восстановлении. Девушка стремится к тому, чтобы место, связанное с её детством, снова наполнилось детским смехом, музыкой и творчеством.

«Я вижу, какое влияние оказывает война, особенно на детей. Это место, где раньше громко играла музыка, люди смеялись, танцевали и выступали, сейчас превратилось в такое мрачное и разрушенное. Это меня очень огорчает», — отметила Анна.

Анна Никонова / © Инстаграм

Для Никоновой эта история имеет личное значение. Академия связана не только с её образованием, но и с семьёй, ведь в своё время эту школу построила её мама. В то же время украинка хочет говорить о ней не только как о месте, пострадавшем от войны, но и как о пространстве, которое непременно вернётся к жизни.

«Именно так я хочу представить Украину. Не через боль, которую испытывают люди, переживая эту войну, а через людей, которые работают над тем, чтобы восстановить всё и стать сильнее. Моя миссия — показать миру, что даже несмотря на войну, дети в Украине получают качественное образование», — пояснила представительница Украины на конкурсе «Мисс Вселенная».

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Анна Никонова / © Инстаграм

В своём посте Анна особо обратила внимание на детей, для которых начало учебного года больше не является беззаботным праздником. Она вспомнила о тех, кто лишился возможности учиться в привычных условиях, а также об образовательных учреждениях, разрушенных российскими атаками.

«Сегодня 1 сентября — день, который всегда ассоциируется с детьми, новыми начинаниями, смехом и волнением, сопровождающим начало нового учебного года. В этот день я много думаю об украинских детях. О тех, кто лишился нормальной школьной жизни. О школах и образовательных учреждениях, которые были разрушены. О детях, которые больше никогда не сядут за парты», — написала Никонова.

Анна Никонова / © Инстаграм

Здание Академии современного образования «А+» пострадало во время российской атаки 15 июня. Внутри помещения вспыхнул пожар, а само здание получило серьезные повреждения. В результате удара также пострадало девятиэтажное здание напротив: там выбило окна и повредило фасад, а возле дома сгорели автомобили.

Анна Никонова / © Инстаграм

Напомним, недавно дочь Кузьмы Скрябина сообщила о «нападении» на её дом в Киеве и показала его последствия.

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