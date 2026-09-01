Как вывести жирное пятно с одежды: простые средства, которые найдутся дома

Как удалить старое жирное пятно с одежды без дорогой химии / © pixabay.com

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Жирные пятна на одежде часто не исчезают даже после обычной стирки. Однако справиться с загрязнением можно с помощью простых средств, которые найдутся дома, — от соли и соды до средства для мытья посуды.

Об этом сообщило издание Radio Club.

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Лучший результат можно добиться, если приступить к удалению пятна сразу после его появления. Свежий жир не стоит растирать салфеткой, ведь так он может проникнуть глубже в волокна, а само загрязнение — увеличиться. Вместо этого пятно рекомендуется осторожно промокнуть бумажным полотенцем.

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После этого загрязнённый участок можно обильно посыпать солью, пищевой содой, крахмалом или тальком. Абсорбент оставляют примерно на 10–15 минут, чтобы он впитал часть жира, а затем стряхивают.

Как вывести жирное пятно с помощью средства для мытья посуды

Если жир уже успел впитаться в ткань, можно воспользоваться концентрированным гелем для мытья посуды. Он предназначен для расщепления жира, поэтому может помочь и с пятнами на одежде.

Несколько капель средства нужно нанести непосредственно на сухое загрязнение, а затем осторожно потереть пальцами или мягкой зубной щеткой, двигаясь от краев к центру. Через 20–30 минут вещь следует прополоскать в тёплой воде и постирать.

Хозяйственное мыло для джинсов и хлопка

Для плотных тканей можно использовать 72%-ное хозяйственное мыло. Загрязнённый участок сначала смачивают тёплой водой, а затем тщательно намыливают до появления пены.

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Сверху можно насыпать немного сахара, потереть пятно щёткой и оставить примерно на 15 минут. После этого одежду нужно постирать. Этот способ лучше всего подходит для хлопчатобумажных вещей и джинсов.

Как удалить жир с деликатных тканей

Шёлк, шифон и атлас требуют более бережного обращения. Для светлой одежды можно измельчить белую мел, нанести порошок на пятно и оставить на два-три часа. Затем мел следует аккуратно удалить щёткой.

Для цветных вещей используют раствор из чайной ложки нашатырного спирта и двух ложек теплой воды. Им смачивают ватный диск и осторожно обрабатывают загрязнения от краев к середине, после чего вещь стирают в деликатном режиме.

Как удалить старое жирное пятно

Если жирное пятно застарело и не исчезло даже после стирки, попробуйте удалить его с помощью утюга. Для этого с обеих сторон загрязнённой ткани положите несколько слоёв чистых бумажных салфеток или промокальной бумаги.

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Пятно следует прогладить хорошо нагретым утюгом без использования пара. Под действием высокой температуры жир размягчится и впитается в бумагу. Салфетки нужно периодически заменять чистыми и повторять процедуру, пока жирный след не исчезнет.

Напомним, ранее мы рассказывали, как отбелить белые вещи в домашних условиях и избавиться от желтизны и пятен.

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