Перестрелка между ГУР и СБУ: почему РДК оказался в центре скандала

Командир РДК Денис Капустин

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Командир Российского добровольческого корпуса (РДК) Денис Капустин считает, что инцидент с задержанием его заместителя Степана Каплунова мог быть организован с целью дискредитации подразделения российских добровольцев, воюющих на стороне Украины.

Об этом Капустин заявил в эфире телеканала «Еспресо».

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По его словам, если бы задержание Каплунова и проведение следственных действий происходили в соответствии с установленной процедурой, военнослужащий имел бы право на адвоката и возможность связаться с ним. Кроме того, по словам Капустина, во время следственных действий в отношении военнослужащего должны были присутствовать представители Главного управления разведки.

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По мнению командира РДК, главной целью действий силовиков мог быть доступ к телефону Каплунова в обход предусмотренных законом процедур.

«Мне кажется, что основной задачей было добраться до его телефона, минуя все процедуры», — заявил Капустин.

Он также назвал действия в отношении своего заместителя незаконными и заявил, что Каплунова фактически «похитили среди бела дня».

Попытка дискредитации подразделения

Капустин подчеркнул, что РДК не является «созданием» ГУР, а был сформирован ещё летом 2022 года как отдельное подразделение со своей структурой, брендом и медиаресурсом. По его словам, впоследствии корпус вошел в более широкую структуру подразделений ГУР как сформированный и дееспособный организм.

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Именно поэтому, по мнению командира РДК, ситуация вокруг Каплунова могла быть направлена на то, чтобы нанести репутационный удар по всему подразделению.

«И поэтому вся эта история преследовала цель в некоторой степени дискредитировать РДК, возможно, всё подразделение Тимура», — сказал он.

В то же время Капустин не стал однозначно утверждать, что инцидент был направлен непосредственно против бывшего руководителя ГУР Кирилла Буданова. Он лишь отметил, что его оппоненты, по его мнению, могли рассчитывать на масштабный медийный скандал.

Обстоятельства стрельбы

Отдельно командир РДК рассказал об обстоятельствах событий, в ходе которых произошла стрельба. По его словам, она началась примерно в 23:00, когда стало ясно, что в доме Каплунова происходят определенные действия с участием вооруженных людей.

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Капустин пояснил, что представители РДК в условиях войны постоянно остаются потенциальными целями для вражеской разведки и диверсантов, поэтому передвигаются с оружием. В то же время он подчеркнул, что командир подразделения Тимур, который находился непосредственно в центре событий, приказал не открывать огонь, поскольку инцидент произошел в жилом районе Киева.

По словам Капустина, в настоящее время ситуация находится под контролем президента Украины и Генеральной прокуратуры, а расследование ведет Государственное бюро расследований.

Командир РДК заявил, что рассчитывает на объективное расследование и справедливое решение. В то же время он выразил недоверие к обвинениям, выдвинутым против Каплунова.

«Я не верю в причастность Степана Каплунова к тем преступлениям, в которых его обвиняют», — подчеркнул Капустин.

Напомним, ранее заместитель командира Российского добровольческого корпуса (РДК) Степан Каплунов заявил, чтоего похитили сотрудники СБУ по подозрению в связях с ФСБ РФ.Через несколько дней бойцы спецподразделения ГУР приехали его освобождать, и тогда между силовиками произошла перестрелка.

Инцидент с применением огнестрельного оружия произошел 2 сентября в Киеве между военнослужащими ГУР Министерства обороны и сотрудниками Службы безопасности Украины. После происшествия правоохранители начали расследование и объявили о первых двух подозрениях в адрес участников перестрелки.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал конфликтную ситуацию между отдельными подразделениями Службы безопасности Украины и Главного управления разведки. Зеленский требует наказания для участников конфликта между СБУ и ГУР.

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