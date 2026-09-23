Українські компанії почали вивозити товари на митні склади Європи: у Мінагрополітики пояснили причину

Реклама

Українські компанії почали використовувати митні склади у країнах Європи для зберігання своєї продукції. Водночас такі випадки поки що залишаються поодинокими через високу вартість зворотної логістики.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Новини.LIVE» розповів міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Реклама

За його словами, зберігання української продукції на європейських митних складах розглядають як резервний варіант для бізнесу. Висоцький зазначив, що для країн-партнерів це також має економічний ефект, оскільки йдеться про використання місцевої інфраструктури та оплату відповідних послуг.

Реклама

«Це плюсовий економічний ефект для країн-партнерів. Адже це більше використання інфраструктури, оплата та інше. Тим більше, коли продукція перебуває на митному складі чи має інші обмеження, вона не матиме права вільного доступу до ринку цієї країни», — пояснив міністр.

Водночас, український бізнес може шукати можливості для збереження власних виробничих потужностей. Зокрема, компанії можуть орендувати чи викуповувати комунальні та державні об’єкти через аукціони за ринковими цінами.

Висоцький розповів, що відповідні об’єкти вже інвентаризували та сформували їх переліки. Водночас, у відкритому доступі ці списки не публікують — комунікація з бізнесом відбувається через профільні асоціації.

«Є проведено інвентаризацію, є складені ці переліки. Їх немає у відкритому доступі. Комунікація відбувається через профільні асоціації, вони спілкуються у закритому режимі», — зазначив міністр.

Реклама

Як ми писали, удари РФ по продовольчих складах змушують український бізнес перебудовувати логістику, однак системного дефіциту продуктів в Україні наразі немає. Через знищення великих складських комплексів товари дедалі частіше зберігають у менших приміщеннях або доставляють із виробництва безпосередньо до магазинів, що ускладнює та здорожчує постачання. За словами міністра аграрної політики Тараса Висоцького, збитки від атак на склади вже обчислюються десятками мільярдів гривень.

Новини партнерів

Новини партнерів