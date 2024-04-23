Схоже на помсту: юрист про наслідки рішення щодо консульських послуг за кордоном

Юрист наголошує, що не виправдовує і не захищає ухилянтів. Але через такі дії Україна може втратити десятки тисяч своїх громадян.

Позбавлення консульських послуг українських чоловіків за кордоном нагадує не ефективний захід для посилення мобілізації, а банальну помсту для ухилянтів, що виїхали з України.

Таку думку висловив юрист та правозахисник Олександр Павліченко у розмові з Марічкою Падалко та журналістками ТСН.

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Юрист вважає, що взагалі закриття кордону для військовозобов'язаних чоловіків – це була неправильна дія, тому що вона була розрахована на досить короткий період війни, рік-півтора – не більше.

"Але коли війна триває два роки, два плюс, це може бути п'ять років, то оце закриття кордону вже видається нелогічним, це перше", – говорить Павліченко.

Що стосується заборони на консульські послуги закордоном, то, на його думку, такі дії були би логічними весною або влітку 2022-го року.

"Коли йшлося саме про те, щоб не було такого потоку ухилянтів і, відповідно, це було би застереженням... такою мірою, яка спрямована в майбутнє. Але ми зараз вже перебуваємо в третьому році широкомасштабної війни. І ці дії, які б мали виправдання на початку... на сьогоднішній день видаються трошки ірраціональними. І сам спосіб їх оформлення, те, як вони робляться – це скоріше схоже на намагання вчинити помсту до цієї категорії населення", – розмірковує гість ТСН.

Павліченко наголошує, що не виправдовує і не захищає ухилянтів. Але є ще одна проблема, про яку попереджають демографи – Україна втратить десятки тисяч своїх громадян, які просто відійдуть від неї.

"Можливо, це не найгероїчніша група населення, але Україна не створила стимулів і мотивації... Це буде програш України і іміджевий, і в розумінні того, що Україна насправді не є зовсім правовою державою, якою вона себе проголошує", – підсумував юрист.

Нагадаємо:

МЗС України наказало всім дипломатичним установам від 23 квітня тимчасово припинити надання послуг чоловікам призовного віку, окрім оформлення документів для повернення до України.

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Фінансовий експерт і блогер Сергій Фурса вважає, що такі дії посилять демографічну проблему, якщо ці чоловіки не повернуться додому хоча б після війни.

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ТСН.ua зібрав всі подробиці про рішення та запитав думку юриста, чи не є це порушенням прав громадян України.

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ОБМЕЖЕННЯ консульських послуг ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ! Юрист дав розгорнуті відповіді як це працюватиме